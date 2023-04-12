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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

▲▼ 侯友宜出席行政院會 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選的可能性已越來越高，而外界也觀察到，不管是面對媒體提問，或是從4月初臉書貼文關心國政，侯友宜不斷在擴大他的「總統格局」。有知情人士指出，新北市府3月底的一場內部會議中，副市長劉和然提出，侯不好自己直接表態，認為應由民代來「眾星拱月」，該會議侯也在現場，此事定調後，由副市長謝政達與各級民代溝通，因此4月初時立法院國民黨團立委便具名公開表態力挺侯。

在鴻海創辦人郭台銘宣布爭取國民黨總統提名後，政壇也關注侯友宜面對郭台銘正式入陣後，會有何反應。不過侯友宜任憑黨內不斷勸進，仍是不動如山。近侯人士表示，侯友宜現在做什麼都可能引來黨內攻擊，最好的作法就是靜待黨中央的內參民調結果出爐。

然而不可諱言，面對民進黨總統提名人選已定於一尊，侯友宜的不變應萬變，確實在民調上有所折損，致使藍營基層焦慮不堪，從巿議員到現任立委，不斷力拱黨中央儘速徵召侯友宜，就是深怕總統選情影響到立委。據了解，3月底時，侯陣營的一場內部會議中，劉和然認為侯雖然不宜過早表態，但若不正面回應也不行，因此建議可先由民代表態支持做起，以免傷了總統跟立委選情，此發言也獲得在場的侯友宜肯定，此事定案後，則由謝振達執行。

在該會議結束後的隔日，國民黨立法院黨團書記長兼國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯就先開第一槍，公開稱侯友宜是國民黨在中南部的最強母雞，她將全力支持。隨後也有媒體以「挺侯聯盟」為標題，指國民黨團齊力具名表態挺侯，名單包含立委曾銘宗、李德維、鄭麗文、林為洲、呂玉玲、賴士葆、費鴻泰、吳怡玎及陳雪生等人。

而侯友宜自己也從4月起不管是談到與歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)見面，展現國際外交能力，或是接連兩三天談到民生國政議題，還有前兩天更透過昔日戰友李富星殉職談到「無論在人生的哪個階段，我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝」。各種意在言外的動作，不難讓外界聯想到侯已默默在佈局2024。

另，也有市府基層員工透露，近期市府內部盛傳侯友宜選總統選定了，只是大家心照不宣，同時也有高層指示，各局處的新聞曝光量要達到一定的數量。似乎也是要讓外界看到，儘管侯友宜可能問鼎大位，但並沒有荒廢新北市政，市府運作仍舊一切如常。
 

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