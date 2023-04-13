國民黨最快5月徵召侯友宜　高層曝朱立倫藏1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨中常會昨日（12日）通過立委提名，黨主席朱立倫與新北市長侯友宜與眾人一起舉起雙手，共同高喊凍蒜。有國民黨高層人士透露，早在宣布採取徵召的隔日，朱立倫於新北市議會大讚侯友宜是「最強母雞」時，便已經確定要徵召侯，最快5月初就會有結果；但黨中央強調，徵召人選會經過內部綜合評估選出「會贏的人」。

▲朱立倫（左）與侯友宜（右）在中常會上互動頻繁。（圖／記者屠惠剛攝，下同。）

民進黨主席賴清德12日正式獲得2024總統提名，國民黨方面也在同日通過立委提名。朱立倫在中常會上與侯友宜緊靠在一起，兩人站在中間位置，過程中也不時互動、交換意見好幾次，顯露出好交情。外界推測，朱立倫給予侯友宜相當程度的尊重，顯然是想讓媒體看見兩人溝通無礙、關係密切。

根據《聯合新聞網》報導，有國民黨高層人士透露，早在宣布採取徵召的隔日，朱立倫於新北市議會大讚侯友宜是「最強母雞」時，便已經確定要徵召侯，不過，徵召進度要看整合非綠陣營的情況而定，順利的話，最快5月初就會有結果；而國民黨中央表示，徵召人選會經過內部綜合評估，找出「會贏的人」。

▲朱侯站在中間為第一波立委提名人選加油打氣。

關於國民黨2024總統人選是誰，朱立倫日前曾表示，「我們當然是完全準備好了」，只是會根據整個主客觀環境，最適當的時機宣布徵召。

而侯友宜12日受訪時被問及此事，表明黨有自己的規劃和節奏，一切為國為民同心齊力，他自己的節奏則是平常就會做好準備，隨時讓自己能夠面對所有挑戰，「隨時可以上場」。