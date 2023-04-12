馬英九12天訪陸祭祖　國台辦讚「體現兩岸同胞都是中國人」

▲馬英九結束大陸訪問行程返台 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對馬英九訪陸之旅，國台辦今（12）早回應稱，此行充分體現兩岸同胞都是中國人、都是一家人，再次證明「九二共識」是推動兩岸關係的定海方針。針對馬英九乘坐高鐵被酸「大陸高鐵沒有靠背」，國台辦則表示，歡迎更多台灣同胞來大陸坐高鐵。

在今早的國台辦例行記者會上，馬英九訪陸之行成為關注焦點。朱鳳蓮指出，馬先生此行充分體現兩岸同胞都是中國人、是一家人，有著共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。

朱鳳蓮接著說，衷心希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，相向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

朱鳳蓮表示，大陸對台大政方針是明確的，將全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，廣泛聽取台灣各黨派、團體和人士的意見建議，展開形式多樣的對話協商，不斷凝聚共識，不斷完善增進台灣同胞福祉的政策措施，推動兩岸各領域交流合作恢復擴大並不斷深化；團結廣大台灣同胞堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創國家統一與民族復興美好未來。

針對馬英九明年是否再大陸祭祖，朱鳳蓮指出，慎終追遠是中華民族的優良傳統，兩岸同胞都是一家人，歡迎更多台灣鄉親來大陸找找自己家的祖地祠堂，看看自己家族的族譜，尋根祭祖，認祖歸宗。

朱鳳蓮最後指出，民進黨目前仍嚴控限制台灣各級學校與大陸學校交流，仍禁限大陸人員赴台交流，這是阻礙兩岸青年和學生交流的最大障礙；只有民進黨當局撤除政治藩籬，兩岸交流恢復正常，兩岸青年和學生見面才有可能成為「家常便飯」。

▲馬英九坐高鐵。（圖／記者任以芳攝）

馬英九訪陸期間搭乘大陸高鐵，並讚很寬敞舒適，但綠營前台中市交通局長王義川開酸，「大陸高鐵沒有靠背」。對此，國台辦今日回應稱，歡迎更多台灣同胞來大陸坐高鐵，相信未來民眾可以坐高鐵便利往來兩岸。

國台辦發言人朱鳳蓮今早在例行記者會上回應，大陸高鐵舉世矚目，坐著高鐵去旅行成為大陸民眾的生活常態，很多台灣人也喜歡在大陸坐高鐵。

朱鳳蓮接著稱，此行馬英九和一些青年是首次來大陸，乘坐高鐵都表示感覺不錯，大陸方面歡迎更多台灣人來大陸坐高鐵，相信兩岸實現應通盡通後，民眾可以坐著高鐵便利往來兩岸。