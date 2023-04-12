　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九12天訪陸祭祖　國台辦讚「體現兩岸同胞都是中國人」

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九結束大陸訪問行程返台 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對馬英九訪陸之旅，國台辦今（12）早回應稱，此行充分體現兩岸同胞都是中國人、都是一家人，再次證明「九二共識」是推動兩岸關係的定海方針。針對馬英九乘坐高鐵被酸「大陸高鐵沒有靠背」，國台辦則表示，歡迎更多台灣同胞來大陸坐高鐵。

在今早的國台辦例行記者會上，馬英九訪陸之行成為關注焦點。朱鳳蓮指出，馬先生此行充分體現兩岸同胞都是中國人、是一家人，有著共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。

朱鳳蓮接著說，衷心希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，相向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

朱鳳蓮表示，大陸對台大政方針是明確的，將全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，廣泛聽取台灣各黨派、團體和人士的意見建議，展開形式多樣的對話協商，不斷凝聚共識，不斷完善增進台灣同胞福祉的政策措施，推動兩岸各領域交流合作恢復擴大並不斷深化；團結廣大台灣同胞堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創國家統一與民族復興美好未來。

針對馬英九明年是否再大陸祭祖，朱鳳蓮指出，慎終追遠是中華民族的優良傳統，兩岸同胞都是一家人，歡迎更多台灣鄉親來大陸找找自己家的祖地祠堂，看看自己家族的族譜，尋根祭祖，認祖歸宗。

朱鳳蓮最後指出，民進黨目前仍嚴控限制台灣各級學校與大陸學校交流，仍禁限大陸人員赴台交流，這是阻礙兩岸青年和學生交流的最大障礙；只有民進黨當局撤除政治藩籬，兩岸交流恢復正常，兩岸青年和學生見面才有可能成為「家常便飯」。

▲▼馬英九 、宋濤、搭高鐵。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九坐高鐵。（圖／記者任以芳攝）

馬英九訪陸期間搭乘大陸高鐵，並讚很寬敞舒適，但綠營前台中市交通局長王義川開酸，「大陸高鐵沒有靠背」。對此，國台辦今日回應稱，歡迎更多台灣同胞來大陸坐高鐵，相信未來民眾可以坐高鐵便利往來兩岸。

國台辦發言人朱鳳蓮今早在例行記者會上回應，大陸高鐵舉世矚目，坐著高鐵去旅行成為大陸民眾的生活常態，很多台灣人也喜歡在大陸坐高鐵。

朱鳳蓮接著稱，此行馬英九和一些青年是首次來大陸，乘坐高鐵都表示感覺不錯，大陸方面歡迎更多台灣人來大陸坐高鐵，相信兩岸實現應通盡通後，民眾可以坐著高鐵便利往來兩岸。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋
快訊／台積電高雄設廠傳生變！　陳其邁回應了
快訊／國1嚴重追撞！聯結車頭剩一半　道路封閉
王高成墜樓亡！　最後錄影畫面曝光
快訊／大飛酒駕遭逮！　下場出爐
凸肚男「1招」誆小姐出場爽啪！　金錢豹海派怒發通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

引「七缺」批蔡政府經濟發展未惠及民生　國台辦：還有第八缺「缺安寧」

大陸將再贈台大貓熊？　國台辦：相關消息不實

金門二膽上兵失聯逾1個月　國台辦：無可通報情況

大陸專家瘋狂催生　稱「子女是耐用消費品」惹怒全網

馬英九12天訪陸祭祖　國台辦讚「體現兩岸同胞都是中國人」

巴西總統魯拉訪華首站改上海　上屆任內雙方貿易額漲12倍

清潔工入職6分鐘跌倒亡　1原因公司要賠442萬元

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

引「七缺」批蔡政府經濟發展未惠及民生　國台辦：還有第八缺「缺安寧」

大陸將再贈台大貓熊？　國台辦：相關消息不實

金門二膽上兵失聯逾1個月　國台辦：無可通報情況

大陸專家瘋狂催生　稱「子女是耐用消費品」惹怒全網

馬英九12天訪陸祭祖　國台辦讚「體現兩岸同胞都是中國人」

巴西總統魯拉訪華首站改上海　上屆任內雙方貿易額漲12倍

清潔工入職6分鐘跌倒亡　1原因公司要賠442萬元

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

每月被逼交15k保護費！餐酒館撐不下去收店　宜蘭10惡霸下場慘了

《模仿犯》創台劇歷史！　登「全球榜第2名」阿拉伯人也在追

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

李坤城生前打電話問「爺孫戀看法」　30年好友回答讓他尷尬笑了

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

高端、防疫險兩案有何關聯　陳冲質疑：與特定部會職掌有關？

柯佳嬿《模仿犯》墜樓血妝曝光！　爆頭戲竟是過年間拍攝

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

「逃命文」出現了！　台中預售屋主大降101萬求換約

大陸熱門新聞

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

下班被逼回工作訊息！OL怒告獲賠13萬

21歲網紅飆重機車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真

施工砸中千萬法拉利F8！　車主才入2個月

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

他入職6分鐘跌倒亡　公司要賠100萬

跳崖4人身分曝　23歲女發最後貼文

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

3好友辭職All in存款開速食店！1個月後賠光

馬英九訪陸！國台辦讚「兩岸都是一家人」

馬祖17村長率團赴福州交流

傳凍結與美高層接觸　陸：責任不在中方

研究所半夜公布錄取名單　30mins無回應視為放棄

陸烤鴨名店「全聚德」連虧3年

更多熱門

相關新聞

共軍環台軍演示威　國台辦回應

共軍環台軍演示威　國台辦回應

大陸近期環台軍演動作頻頻，外界擔憂軍演令已經和緩的台海局勢會再度劍拔弩張。對此，國台辦今（12）日強調，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦回應

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦回應

大陸將再贈台貓熊？　國台辦回應了

大陸將再贈台貓熊？　國台辦回應了

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

小國有小國的解決之道

小國有小國的解決之道

關鍵字：

國台辦馬英九

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

直擊周孝安街邊嗨玩「尺度超大」

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面