辦貸款淪「豬仔」...3女慘被餵毒囚禁21天　警透天厝攻堅救人

記者唐詠絮／彰化報導

羅、王兩名男子夥同吳姓通緝犯，在網路po「辦貸款、提供每日可領5000元的工作機會」廣告，導致陳等3名女子落入陷阱，提供帳戶及金融卡並被帶到銀行辦理約定轉帳後，被拘禁長達21天淪為「豬仔」，還被餵食毒品控制行動，彰化刑大日前在芳苑一處透天民宅攻堅救人，光著上身的犯嫌來不及逃跑，狼狽落網。

▲彰化刑大逮捕詐騙3嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化刑大日前接獲情資，在彰化縣芳苑鄉新寶村某透天民宅內，有民眾因在網路上想辦貸款，遭歹徒誘騙銀行存簿、金融卡後，即遭限制行動自由，還被集中拘禁在透天民宅內。

▲警方在芳苑鄉一處透天厝攻堅。

刑大報請彰化地檢檢察官指揮偵辦，並與苗栗分局組成專案小組，持法院搜索票，日前拂曉出擊前往破門攻堅，王男被嚇醒，光著上半身衣服也來不及穿，吳男因遭毒品案通緝，往頂樓逃竄企圖逃逸，員警機警緊追當場逮捕；另經調查發現羅嫌等人為了便控制其行動，提供毒品給陳姓被害人吸食，可憐的 3人也想逃跑全被逮回，還換了2個地方拘禁。

▲通緝犯嫌吳男被逮。

當場逮捕羅姓(39歲)、王姓(49歲)及吳姓(48歲)等3名犯嫌，並成功救出遭囚禁的陳姓(23歲)、洪姓(23歲)及何姓(24歲)等3名女被害人，現場查扣監視器、分享器、眼罩、安非他命毒品、吸食器、銀行存簿及提款卡等贓證物。全案依刑法妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌，移送彰化地檢偵辦，法院裁定羅、吳2嫌羈押禁見。

警政署正推動「清源專案2.0」工作，彰化縣警局針對社區大樓、旅宿業等可能衍生的各類刑案與犯罪加強查緝，呼籲各界透過警民合作模式，及早發現可疑犯罪徵候，徹底根絕不法份子，確保社會安寧。

▲警方查扣到多張金融卡跟手機及毒品吸食器等證物。