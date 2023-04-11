3.3m巨蟒闖後院　16歲少女「抓蛇頭搏鬥」手臂被蛇身纏繞8分鐘

▲少女勇敢抓起巨蟒。（圖／翻攝自Instagram／onyas_animal_adventures）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州16歲少女奧妮雅(Onya Lee-Golightly)發現一條約3.3公尺長蟒蛇闖進院子，勇敢的她為了幫助鄰居竟然挺身和巨蟒搏鬥，影片中可看到，當她抓住蛇頭時，蟒蛇的身體緊緊纏在手臂上，後來在父親幫忙下成功把蛇移除。

事件3日晚間發生在彭布羅克派恩斯市(Pembroke Pines)，喜愛動物的奧妮雅平時常在網路上分享與蛇的互動影片，當天她發現一條巨蟒闖入鄰居家後院，為了幫助鄰居，她決定和父親丹尼爾(Daniel Golightly)一起前去查看。

影片中可看到，一條約3.3公尺長巨蟒盤據在盆栽附近，勇敢的奧妮雅迅速就抓起蛇頭，然而蟒蛇的身體卻開始緊緊纏繞她手臂，一旁的丹尼爾見狀趕緊幫忙，花了約8分鐘的時間才順利把蛇抓入袋子中。

丹尼爾接受採訪時表示，那條蟒蛇也曾纏繞在他的手臂上，「讓我告訴你那個壓力，與我這輩子所感受過的任何東西都不一樣」，女兒與他最後都毫髮無傷，而且女兒比起自己更擔心蟒蛇是否有受傷。奧妮雅則說，希望透過她的影片，能幫助大眾克服被誤解動物的恐懼。