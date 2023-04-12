共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

▲解放軍東部戰區10日晚間宣布完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸近期環台軍演動作頻頻，外界擔憂軍演令已經和緩的台海局勢會再度劍拔弩張。對此，國台辦今（12）日強調，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，解放軍近期在台海及附近海空域組織實施一系列反制行動，是對「台獨」分裂勢力與外部反華勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

朱鳳蓮強調，「我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。」

朱鳳蓮最後指出，廣大台灣同胞應進一步認識到「台獨」挑釁對兩岸關係和平發展與台海和平穩定帶來的嚴重危害，認清利和害、明辨是與非，站在歷史正確的一邊，與我們一道堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護兩岸關係和平發展。

▼ 朱鳳蓮今日在記者會上回答記者提問。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，總統蔡英文日前曾發布一張聽取簡報的照片，稱政府有即時掌握台海周邊安全情勢，軍方和國安單位也正24小時緊守崗位，守護台灣安全。

對此，朱鳳蓮表示，要讓台灣民眾真正安心，民進黨當局就應該立即停止「以武謀獨」，停止「購武拒統」，停止勾連外部勢力破壞台海地區和平穩定。

中共於11日上午編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，截至上午11時止，共計偵獲殲-10、殲-16及蘇愷-30、空警-200等各型機26架次，其中14架次逾越中線及進入西南空域，執行戰備警巡；另有共艦9艘次。

立法院11日上午通過朝野黨團共同聲明，譴責大陸軍演破壞兩岸現狀，並要求北京當局應立即停止武力恫嚇，呼籲國際社會共同譴責大陸野蠻行為。