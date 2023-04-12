陸媒：解放軍展現「全面封台能力」　北平模式已具備行動基礎

▲陸媒報導指出，解放軍展現「全面封台能力」。（圖／翻攝自央視）



記者林彥臣／綜合報導

中共解放軍8日至10日展開環台戰備警巡和「聯合利劍」軍演，引發各界關注，陸媒《中國台灣網》也對此報導指出，解放軍演習展現全面封台能力，「北平模式」已具備行動基礎，全面檢驗了實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力。

報導指出，從演習實際情況來看，大陸對台封鎖已不止三面，而是形成了沒有死角的全面性壓制。實際上，演習所出動的軍機軍艦數量與實際作戰量級仍存在較大差距。若一旦發生熱戰，台軍將承受從四面八方而來的致命性火力打擊。

報導指出，當解放軍具備全面封台能力之時，兩岸實際發生熱戰的機率卻在下降，而此前受到大陸網友熱議的以「北平模式」解決台灣問題的想定，則已具備現實行動基礎，即圍而不打，以戰促和，確保以最小代價完成「祖國統一大業」。

報導中認為，兩岸長期存在的政治分歧不能也不會一代代傳下去，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

報導指出，廣大台灣同胞應進一步認識到「台獨」挑釁對兩岸關係和平發展與台海和平穩定帶來的嚴重危害，認清利和害、明辨是與非，站在歷史正確的一邊，與大陸一道堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護兩岸關係和平發展。