好市多這款冰淇淋回歸　會員瘋搶：找得好苦！網友卻因1點喊抵制

▲好市多頗受國人喜愛。（資料圖／記者項瀚攝）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）常會販賣季節限定商品，其他通路也買不到，所以不少會員見到喜歡的品項就會囤貨，近日一款蜂巢冰淇淋在好市多重新上架，讓許多網友想立刻前往購買，但也有不少人發現價格漲得不合理。

一名網友8日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出資訊，一款英式蜂巢狀糖塊冰淇淋再次上架，價格235元，並稱「終於等到它出現了」。

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▲熱門冰淇淋重新上架，引起討論。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文吸引超過5千人按讚，不少網友留言表示，「這很恐怖，千萬不要買，一不小心就吃掉一盒」、「我不敢整盒拿著挖，怕一不留神就挖光」、「等到花兒也謝了」、「這個好像要接近夏天才有..冬天又不見了..我也等這個等很久了」、「女兒立馬開心的拿了一盒」。

不過也有人指出，這款冰淇淋去年才賣不到200元，現在重新上架竟然漲到235元，「好難過！189變235，漲幅25%」、「這個去年198，現在235，該不會過陣子就特價了」、「現在除了民生必需品，其他都不敢買了」、「漲得太誇張了，請大家一起抵制不要買！這樣就沒人跟我搶了」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

