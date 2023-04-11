大胃王女友「吃40盤壽司」晚餐再嗑2桶炸雞！他驚：每月伙食費7萬





▲女友食量很驚人。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人在心儀對象的面前，都會特別注意形象，擔心不小心把人嚇跑了，一名男網友表示，一直以為女友是小鳥胃，怎料交往3個月後，有次去吃迴轉壽司，女友一個人就吃了40盤，吃完又買了甜點繼續吃，他在一旁看傻眼，女友的食量居然是他的3倍大，估計每月伙食費超過6萬元。

男網友在臉書「靠北女友2.0」發文，跟女友交往1年多了，前三個月以為女友是小鳥胃，殊不知對方約會完，回家都會大吃特吃，某次去吃迴轉壽司，女友一人居然就吃了40盤，「我整個人看傻，才驚覺她這個秘密」，吃完後又到超商買甜點吃。

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原PO表示，晚餐時間，點了兩份胖老爹炸雞桶，女友邊看電視邊吃，「後面乾脆不隱藏，吃食都是我的2-3倍量」，當初他還跟對方說，吃不完我幫妳吃，「原來小丑竟是我自己」。最誇張的是，女友食量超大卻都不會胖，健康檢查數值全都正常，「這些食物到底去哪了？」至今他仍不解。

▲女友吃了40盤壽司。（示意圖／記者黃士原攝）

不過，幸好女友家境不錯，原PO驚喊，「不然以這個食量，肯定吃倒！估算一下一個月伙食費，她一個人大概落在6-7萬元」。

貼文曝光，掀起網友討論，「胖老爹吃兩桶我真的跪」、「這沒帶去日本參加大胃王比賽，真的對不起自己了」、「30歲以下吃多少都不胖啦，30歲以後就一年多一公斤了」、「能吃能拉又沒影響身體，是福」、「能吃就是福」、「腸胃吸收不良，我就是這種體質，吃多一樣瘦」、「本以為自己已經算是很會吃了，看完這篇，已佩服」。