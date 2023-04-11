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軍演急交差！共艦拜託我海巡靠近「擺拍」　他嘆：解放軍也受不了

▲▼民進黨立委王定宇透露，中共「舟山艦」聯繫台灣海巡艦，請託靠近一點給他們拍照回去交差。（圖／王定宇臉書）

▲中共「舟山艦」被爆出聯繫台灣海巡艦，請託靠近一點給他們拍照回去交差。（圖／王定宇臉書）

記者杜冠霖／台北報導

為抗議總統蔡英文訪美，中共展開一連3天環台軍演，卻被爆出中共「舟山艦」用無線電聯絡附近監控他們的台灣海巡艦，拜託開近一點，好讓他們拍些東西交差，也有國安人士證實此事，且不只一件。對此，民進黨立委鄭運鵬11日指出，中共不斷的軍演造成中國陸海空軍相當壓力，久了解放軍也受不了，要感謝國軍長期戒備。

鄭運鵬表示，他們不斷的軍演也造成中國陸海空軍相當壓力，他們也要消耗資源，包含無人機的騷擾、被其他國家節錄到解放軍有一點倦勤狀況，也不需要取笑，常常出勤自然會累，希望大家看到的是中國不惜一切代價騷擾台灣，也有人提醒這可能是欺敵作戰，讓我方在鬆懈時露出破綻，這點也要注意。

鄭運鵬指出，自己過去在金門當兵，也有很多不同層次的騷擾，最後同樣很難維持下去，世界都在看中國這種軍民合一、大規模騷擾作戰，這是長期消耗戰，久了解放軍也受不了，感謝國軍長期戒備。

對於部分台灣媒體配合中共訊息，被質疑是大外宣，鄭運鵬表示，有一些人意識形態不但親中，更完全配合中國對台灣的威脅，他們不領五毛就願意做這些事情，言論自由還是有相關範疇跟法律規範，很多用國內網路、新聞平台的訊息後面可能是中國翻牆帳號，希望台灣媒體朋友在專業上更重視台灣尊嚴跟主權，相信新聞同仁可以判斷，

鄭運鵬表示，網路上面的資訊法制上很難抓，最近大家有看到，有位中國留學生，回到中國後不斷騷擾台灣大眾運輸的安全問題，放一張威脅有炸彈的恐嚇信，即便是狼來了，相關單位還是要花很大力氣處理。

鄭運鵬指出，包含錯假新聞跟認知作戰，政府確實會疲於應付，還是要靠國人智慧，相信國人歷次選舉以來，不太會受到認知作戰影響，國人有自己的判斷力。

民進黨立委劉世芳則表示，不只是大內宣或大外宣，大家都看得到，蔡英文出訪這幾天，不管是恫嚇口吻，或是一堆僑民領現金去現場抗議等等，這對民主國家來講是大笑話。

劉世芳指出，傳出中國大內宣的影片跟文字有部分台灣媒體附和，台灣人需要高度警覺這樣滲透的力量，他們提出的論述是利用台灣民主自由來做滲透之實，台灣公民只要有想保住民主自由的聲音，都應該拒絕被利用為大外宣媒體。

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