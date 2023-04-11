羅智強遭爆政治獻金違法消費　他舉「她」反嗆民進黨吃迴力鏢

▲遭民進黨質疑政治獻金，羅智強到監察院自請調查。（圖／羅智強提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳日前爆料，國民黨前台北市議員羅智強去年曾表態參選桃園市長時，在高雄餐廳、高檔酒店消費，批評羅智強在宣布退選後，繼續使用政治獻金享受。對此，羅智強11日赴監察院自請調查，要求監察院公開回覆「鄭孟洳所質疑的支出部分，到底合不合於政治獻金法規範的用途？」國民黨智庫召集人簡榮宗也拿蕭美琴為例，反嗆民進黨根本吃到迴力鏢。

針對鄭孟洳指控，羅智強今赴監察院自請調查，要求監察院公開回覆，民進黨人士質疑的支出部分，到底合不合於政治獻金法規範的用途？更強調，與其雙方各說各話，不如靜待監察院的回覆說明。

對於民進黨質疑羅智強「人在桃園，卻有團隊成員在高雄住宿6000元」，國民黨智庫召集人簡榮宗也反擊，2020年參選民進黨立委的蕭美琴，選舉前日人在花蓮拜票，卻以政治獻金支出台北15萬元餐飲費用，質疑「非常不合常理，恐涉計會計報告書申報不實。」

簡榮宗說， 選事實上無論是候選人或其競選團隊，選前之夜都應該留守在選區進行最後衝刺，但蕭美琴政治獻金申報中的「2020年1月10日，15萬2841元的餐飲支出」，到底從何而來？難道以民進黨議員的標準，蕭美琴也是會分身術？

簡榮宗表示，根據《政治獻金法》，候選人要製作「收支帳簿」與「會計報告書」，呼籲監察院可以提供相關資料，看看到底是蕭美琴會分身？還是他的團隊誰吃了什麼東西？如果蕭美琴此筆支出是「不實申報」，最高更可處120萬元罰鍰，「民進黨想砍羅智強，結果迴力鏢卻打中蕭美琴。」