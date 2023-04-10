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連勝文子弟兵酸賴品妤「只會賣萌」　綠委：歧視年輕女性

▲▼民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍立委賴品妤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨智庫召集人簡榮宗10日說，民進黨立委賴品妤只會裝萌輔選，很少在選區內看到她的身影，民進黨立委沈發惠批評，簡榮宗的發言顯見他對年輕女性的刻板印象及歧視，毫不尊重，這就是國民黨慣用的抹黑招式。對於簡榮宗宣布參選新北市第12選區立委，沈發惠說，自己身為老汐止人、4屆在地議員及立委，尊重任何人士參選家鄉立委的決定，但讓人遺憾的是，記者會中有諸多違悖事實的發言，顯然對選風不是好事，也讓簡政治誠信大打折扣。

沈發惠今天表示，國民黨副主席連勝文的子弟兵簡榮宗宣布參選新北市第12選舉區立委，身為老汐止人、四屆在地議員及立委，他尊重任何人士參選家鄉立委的決定，然而有諸多違悖事實的發言，顯然對選風不是好事，更讓簡榮宗的政治誠信大打折扣。

沈發惠表示，簡榮宗今天聲稱「賴品妤水水的、只會賣萌」，顯見他對年輕女性的刻板印象及歧視，豪不尊重，這就是國民黨慣用的抹黑招式，身為賴品妤在立法院的同事，他們共同推動諸多法案與議題，而賴品妤在委員會的質詢更是全勤，並且爭取到諸多青年權益及高齡福利，表現有目共睹，絕對禁得起考驗。

此外，沈發惠指出，今天有人聲稱「白匏湖運動園區」是由簡榮宗爭取而來；作為議員任內共同暫時擋下女子監獄計畫者，自己必須說明以正視聽，雖然該地長達30年進度停擺，但是計畫始終存在，「為此，我擔任本屆立委後與賴品妤持續推動，建置看守所的計畫才正式告終」。

沈發惠表示，後續由他與賴品妤、民進黨新北市議員張錦豪不斷地搜集民意、開會討論，多次質詢才爭取到行政院核定先導計畫，並且將女子監獄計畫活化成運動園區、部分運動科學基地及附設公托設施。

沈發惠表示，如同推動運動園區的力道，賴品妤從2019年接受民進黨徵召，在最短的時間內勤跑基層贏得選舉，她皆是如此有衝勁，這3年她上山下海，認真地跑遍7個行政區傾聽民意，也共同推動汐東捷運核定、汐科車站站體改善、台鐵沿線隔音牆、北海岸自行車道，以及國道延伸金山、萬里的新可能性。

沈發惠說明，賴品妤還是本屆全國為選區爭取到最多學校建設經費的立委，並且在4個行政區都有諸多建設，「許多汐止鄉親都在說，賴品妤是有史以來，為新北市第12選舉區帶來最多空前改變的區域立委」。

沈發惠認為，汐止需要的是能夠務實解決民眾生活、交通問題的政治人物，而需求各異的七星區更仰賴年輕有衝勁、擁有問政專業的民代，他衷心保證賴品妤就是最了解地方需求，最適任新北市第12選舉區立委的人。

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民進黨國民黨賴品妤沈發惠連勝文簡榮宗

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