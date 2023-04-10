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簡榮宗宣布參選立委　批賴品妤只會賣萌、不熟悉地方

▲▼國民黨智庫召集人簡榮宗10日宣布參選新北市第十二選區立委，參選記者會以「給七星區一個真正的區域立委」為起手式。（圖／簡榮宗提供）

▲國民黨智庫召集人簡榮宗10日宣布參選新北市第十二選區立委，參選記者會以「給七星區一個真正的區域立委」為起手式。（圖／簡榮宗提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨智庫召集人簡榮宗10日宣布參選新北市第十二選區立委，參選記者會以「給七星區一個真正的區域立委」為起手式，直指民進黨立委賴品妤只會裝萌、不熟悉地方，民眾都很少見到她；前立委、地方大老白添枝、基隆市長謝國樑、前交通部長葉匡時、立委吳怡玎及逾六十位地方民代、里長、農會及社團負責人，都到場力挺。

簡榮宗表示，自己參選的起心動念，是因為這幾年常跟國民黨副主席連勝文一起協助年輕人創新創業，發現台灣的法律跟監管過於僵化，對於產業的發展不友善，所以「你該做的，就是投入立委選舉，爭取改變的機會」。

簡榮宗指出，過去這六年多來，民進黨在中央執政，除了將黑手伸入學校、媒體，更透過安插自己人馬，讓獨立的監察、司法機關喪失原有的公正性；還利用國家資源豢養網軍，打壓言論自由、攻擊在野黨，對於民生議題卻提不出解方，缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，農產品外銷不了、價格崩跌。

他說，為什麼民進黨可以如此囂張？他認為唯有強而有力的立委監督以及國民黨重返執政，是唯一能讓台灣人過好日子的機會，「簡榮宗具有法律以及財經專業以及豐富的歷練，有自信能扮演好立委角色」。

簡榮宗表示，七星區連續兩屆沒有國民黨籍的立委，自己是瑞芳出生、汐止成長的七星區在地囡仔，上屆的黃國昌勤於在立法院開記者會討論各地弊案，創造全國聲量，本屆的賴品妤不是裝萌，就是忙於至各地輔選，民眾很少見到她；導致七星區在交通、長照、國土規劃以及產業升級，仍然落後其他地方。

▲▼國民黨智庫召集人簡榮宗10日宣布參選新北市第十二選區立委，參選記者會以「給七星區一個真正的區域立委」為起手式。（圖／簡榮宗提供）

「選對人，才找得到人」，七星區需要一個了解地方、關心地方的區域立委，簡榮宗表示，「我就是最好的人選」，將來他也會結合在地國民黨籍議員，「立委拚中央，議員顧地方」，創造「2+1」的加乘效果。

基隆市長謝國樑也到場推薦簡榮宗，他形容兩人關係「唇齒相依」，因為半年前選舉期間，別人誣指謝洗錢時，只有簡榮宗為他出面反駁釐清事實，在他最需要的時候力挺並澄清疑慮，所以今天他來報恩，加上七星區緊鄰基隆，五堵正在推動就業基地，因此他強力推薦最優秀的律師簡榮宗，懇請七星區鄉親給熱誠專業的簡榮宗跟他一起打造「北台灣科技廊道」的機會。

地方大老亦是第六屆不分區立委白添枝，以自己當年在立法院農保修法受挫的親身經歷，公開力挺律師簡榮宗進國會；他並提到當立委要有智慧，以年年刪預算方式，成功阻擋白匏湖監獄落腳汐止，該塊土地因此改撥給新北市可望推動科學園區，白添枝期勉簡榮宗發揮專業，繁榮地方，並呼籲大家支持。

前交通部長葉匡時感佩簡榮宗四年來一步一腳印，在七星區用心耕耘，不管是慈善公益活動、捐蛋、捐毛毯或是防疫物資，到處都可以看到他的身影，「簡律師對於七星區的付出和熱愛，是大家有目共睹的」。立委吳怡玎進一步稱讚簡榮宗，業界人稱「新創之神」，最懂得留住年輕人才，國會就需要這樣的專家。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，簡榮宗幫智庫擴展跟社會以及產業對話的空間，立法院需要這樣優秀的律師來替所有人發聲；而前總統府副秘書長羅智強讚許簡榮宗論述專業，國民黨需要簡榮宗這種不畏懼民進黨抹黑及選舉手段的戰將，他期待能與簡榮宗一起進入立法院，共同為公理正義而戰。

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