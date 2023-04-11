羅智強爆民進黨找基隆當「替死鬼」　列這3招對付謝國樑

▲國民黨前台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

基隆市長謝國樑選前拋出免費送「Gogoro或同等級」電動機車等政見，選後頻頻遭民進黨質疑「跳票」。對此，國民黨前台北市議員羅智強11日就在臉書表示，縣市政黨輪替後，前新竹市長林智堅及前桃園市長鄭文燦的「大秘寶」讓人嘆為觀止，民進黨已經打算找一個替死鬼來抗衡，就是基隆，他也揭露民進黨共有三招對付謝國樑。

羅智強指出，縣市政黨輪替後，林智堅及鄭文燦的「大秘寶」讓人嘆為觀止，再加上高端的內線、卡疫苗的真相民怨未解，民進黨已經打算找一個替死鬼來抗衡，就是基隆。

羅智強分析，民進黨共有三招對付謝國樑。第一招是把基隆捷運的分攤款爆增三倍，讓謝國樑沒有經費做事；第二招是斷章取義，找謝國樑早在選前就宣示「不再推動」的政見，說謝國樑跳票。

羅智強表示，其中第三招更有意思，他解釋，謝國樑的布條，大大的寫著「送Gogoro（同等級）電動機車」，民進黨不知道是怎樣，死咬「不是Gogoro就是跳票」，結果來投標的款式之一eMOVING 勁炫125，市價72,900，規格與Gogoro相等，最大的缺點是極速100公里／小時，謝國樑說「太快了要限速」，而廠商願意打到骨折，以4萬元來投標，自然就是著眼於「量大」，而能夠壓低成本，以及隨之而來的行銷效果。

羅智強最後強調，基隆雖然人口少，但已是2024的關鍵戰場，再加上民進黨箝制基隆公投，觸怒了民意，民進黨打謝國樑，每一招每一式都打在鐵板上。他也在留言補充，「只要民進黨磨刀霍霍指向誰？就是一片腥風血雨，管中閔便是一例，若不挺住，並給予有效反擊，就會被打入十八層地獄！謝國樑加油！我們挺基隆！」