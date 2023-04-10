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翻轉七星！簡榮宗宣布參選立委對戰賴品妤　謝國樑現身力挺

▲國民黨智庫召集人簡榮宗宣布參選汐止立委。（圖／簡榮宗辦公室提供）

▲國民黨智庫召集人簡榮宗宣布參選立委，到場力挺者擠爆現場。（圖／簡榮宗辦公室提供，下同）

記者陳弘修／新北報導

國民黨智庫召集人簡榮宗10日中午正式宣布參選新北市第十二選區立委，在參選記者會上，簡榮宗以「給七星區一個真正的區域立委」為起手式，直指民進黨立委賴品妤只會裝萌、不熟悉地方，民眾都很少見到她。在基隆市長謝國樑親自到場力挺推薦下，簡榮宗也強調，將來他會結合在地國民黨籍議員，「立委拚中央，議員顧地方」，創造「2+1」的加乘效果。

新北市第12選區幅員遼闊，這個選區俗稱七星區，涵蓋範圍包括汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。

2020立委選舉時，選舉人數為25萬9,761人，當時，代表民進黨的是在太陽花學運中受到關注的賴品妤，她的父親是民進黨前立委賴勁麟，而國民黨派出的是前台北市副市長李永萍，在七搶一的激烈競爭局面下，李永萍最後以2780票之差落選，但藍綠雙方得票數都在8萬以上。

對於七星區已經連續兩屆沒有國民黨籍的立委，在瑞芳出生、汐止成長的簡榮宗表示，參選的起心動念，是因為這幾年常跟國民黨副主席連勝文一起協助年輕人創新創業，發現台灣的法律跟監管過於僵化，對於產業的發展不友善，所以包括連勝文在內的眾多友人都跟他說，「你該做的，就是投入立委選舉，爭取改變的機會」。

簡榮宗指出，上屆的黃國昌勤於在立法院開記者會討論各地弊案，創造全國聲量，本屆的賴品妤不是裝萌，就是忙於至各地輔選，民眾很少見到她；導致七星區在交通、長照、國土規劃以及產業升級，仍然落後其他地方。「選對人，才找得到人」，七星區需要一個了解地方、關心地方的區域立委，唯有強而有力的立委監督以及國民黨重返執政，是唯一能讓台灣人過好日子的機會，他具有法律以及財經專業以及豐富的歷練，自信能扮演好立委角色。

▲國民黨智庫召集人簡榮宗宣布參選汐止立委。（圖／簡榮宗辦公室提供）

▲國民黨智庫召集人簡榮宗宣布參選新北市第12選區立委。

在10日的參選記者會上，除了基隆市長謝國樑到場力挺外，與會者還包括前立委地方大老白添枝、前交通部長葉匡時、立委吳怡玎，以及逾六十位地方民代、里長、農會及社團負責人，國民黨要角柯志恩及羅智強則是透過拍攝影片表達支持，而這場參選記者會也可謂是是近期藍綠陣營投入初選聲勢最浩大的一場，某種程度也展現了簡榮宗基層實力雄厚。

對於簡榮宗參選，謝國樑在致詞時表示，兩人的關係是「唇齒相依」，因為半年前選舉期間，別人誣指謝洗錢時，只有簡榮宗為他出面反駁釐清事實，在他最需要的時候力挺並澄清疑慮，所以今天他來報恩。加上七星區緊鄰基隆，五堵正在推動就業基地，因此他強力推薦最優秀的律師簡榮宗，懇請七星區鄉親給熱誠專業的簡榮宗跟他一起打造「北台灣科技廊道」的機會。

前立委白添枝也以自己當年在立法院農保修法受挫的親身經歷為例指出，當立委要有智慧，以年年刪預算方式，成功阻擋白匏湖監獄落腳汐止，該塊土地因此改撥給新北市可望推動科學園區，白添枝期勉簡榮宗發揮專業，繁榮地方，並呼籲大家支持。

前交通部長葉匡時表示，他非常感佩簡榮宗四年來一步一腳印，在七星區用心耕耘，不管是慈善公益活動、捐蛋、捐毛毯或是防疫物資，到處都可以看到他的身影，「簡律師對於七星區的付出和熱愛，是大家有目共睹的」。立委吳怡玎進一步稱讚簡榮宗，業界人稱「新創之神」，最懂得留住年輕人才，國會就需要這樣的專家。

▲國民黨智庫召集人簡榮宗宣布參選汐止立委。（圖／簡榮宗辦公室提供）

▲前立委白添枝現身推薦簡榮宗。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，簡榮宗幫智庫擴展跟社會以及產業對話的空間，立法院需要這樣優秀的律師來替所有人發聲。前總統府副秘書長羅智強讚許簡榮宗論述專業，國民黨需要簡榮宗這種不畏懼民進黨抹黑及選舉手段的戰將，他期待能與簡榮宗一起進入立法院，共同為公理正義而戰。

義消大隊長徐登賢也說，上屆簡榮宗初選落敗後，四年來竟沒有消失，反而處處看到他服務的身影，他希望國民黨主席朱立倫看到七星區有這麼優秀候選人，相信簡榮宗會是見得到、找得到的區域立委。

值得一提的是，今天的參選記者會上也有來自汐止、瑞芳、雙溪、貢寮等地里長共四十餘人，現身力挺簡榮宗。汐止區里長聯誼會會長陳有諒表示，簡榮宗四年來勤走七星區，所有里長都能做見證，所以今天情義相挺，預祝他成功。雙溪區里長聯誼會會長簡德福也指出，「八年來，七星區看不到立委」，除汐止外都屬偏鄉，更需要肯為地方服務的專業立委，尤其最近國土規劃，相信以簡的專業，必定能保障七星區民權益。

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