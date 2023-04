機場USB充電超方便？FBI警告「小心手機被入侵」　2方法最安全

▲ 機場充電站提供USB插孔及電源插座。(圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

出外旅遊最怕手機沒電,如今機場、車站等場所廣設USB充電站,不帶插頭也可隨時充電,但美國聯邦調查局(FBI)警告,因有心人士改造公共USB插孔,充電的瞬間手機裡的資料恐怕外洩,甚至導致惡意軟體入侵,建議民眾還是使用電源插座或行動電源最安全。

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T