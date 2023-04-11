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中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館與總統蔡英文會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文日前於美國加州與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中國大陸隨即在台海周圍展開軍事演習，但規模相較於去年前眾院議長裴洛西訪台時明顯小了許多。學者認為，北京淡化此事的主因在於，台灣即將舉行總統大選，若此時反應激烈，等同於替民進黨助選，所以採用「軟硬兼施」的方式處理台海問題；而美台雙方已形成默契，低調處理雙方接觸。

根據BBC報導，北京當局雖在蔡英文自美返台後舉行軍演，但這次未發射任何實彈，軍演天數也只有3天，就連麥卡錫都未受到制裁，反應程度明顯比裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台時還輕；主要原因在於，台灣9個月後將舉行總統大選，而親中的國民黨勝選更能符合北京當局的利益。

政治大學國關中心研究員嚴震生表示，自裴洛西訪台後，軍演已經成為中國大陸「標準作業程序」的一部分，因為他們必須要表明自身立場，但又不能反應過火；現階段若北京繼續採取強硬措施，它就可能成為民進黨的最佳助選員。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區4月8日環台軍演規模較去年小。（圖／CFP）

東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，目前中國正採取軟硬兼施（carrot-and-stick）的方式來處理台海問題，若是台灣同意「一個中國」原則，北京將會承諾包含經濟和文化在內的交流；與此同時，它也繼續其軍事建設。陳方隅說，這是一個難以達到的平衡，「北京想告訴台灣人民，如果投票給民進黨就會有戰爭，但如果投給國民黨，就會有和平。」

BBC提到，共軍的演習其實已成功阻止美國和台灣政治人物走得太近。以蔡麥會來看，麥卡錫去年7月曾說，他若當選眾院議長將率團訪台，但台灣出於安全考量，設法說服與他在美國會面；美台雙方都將此次會面描述成中途停留、過境，而非訪問。陳方隅表示，「美國和台灣已經形成了一種默契，也就是彼此應該保持低調。」

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