猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案





▲疾管署4/11疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘疫情持續，疾病管制署今（11）日再公布新增2例本土病例，目前累積25例猴痘，其中18例為本土。疾管署昨日下午2時開放第二階段猴痘疫苗預約登記，至今日中午12時為止，累積登記1.8萬名，剩餘名額不到4成，約1.2萬人。疾管署副署長羅一鈞指出，目前猴痘疫情持平，未見等比級數上升，不過社區仍然有潛藏個案存在，疾呼高風險民眾透過疫苗接種，讓社區防火牆建立起來。

疾病管制署今（11）日公布國內再增2起本土猴痘病例，分別是新北市30多歲男性與高雄市20多歲男性。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例，其中本土猴痘個案已經有18例，分布為台北市5例、新北市4例、高雄市3例、新竹縣2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。

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過去兩周單周都僅增加2起猴痘個案，比起前幾周略減少，羅一鈞表示，目前觀察疫情是持平，沒有如先前比較擔心的等比級數上升，但很重要還是說，還是會有些症狀輕微猴痘個案可能沒有就醫，或者就醫但沒有被檢查出來，社區裡面還是有潛藏個案存在，仍要透過疫苗接種讓社區防火牆建立起來。

疾管署統計，截至4月10日共計完成2,052人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種30人及暴露前預防(PrEP)接種2,022人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,961人。

疾管署表示，自昨(10)日下午2時起，已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時(周末及例假日不開放)，至該署「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院。

羅一鈞公布最新統計，開放登記首日(下午2時至5時)及次日上午(9時至12時)，完成接種意願登記之民眾為18,170人，超過6成名額已經預約，剩下約1.2萬，不到4成名額，希望高風險民眾盡早預約接種。

因應符合接種條件民眾接種意願與提升服務可近性，經衛生局協調，目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，羅一鈞指出，已經有14家醫院預約額滿，不過目前各縣市還有36家醫院有登記名額，可以考慮其他醫院登記。

疾管署提醒，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。