野狗跳圍欄闖進民宅　男路過目睹「6歲女童被拖走」狂啃爆血

澳洲布里斯本郊區發生惡犬攻擊事件,一隻野狗竟然跳過院子圍欄,闖進民宅拖走一名6歲女童並殘忍撕咬,一名20多歲男性路過發現,救人時也被惡犬瘋狂攻擊,身受重傷的女童目前仍在醫院接受治療,性命危殆。

事件10日下午4時30分左右發生在布里斯本郊區伍德里奇(Woodridge),醫護人員接到報案,一名6歲女童在家中被一隻突然闖入的澳洲獵豬犬(Bull Arab)攻擊,造成腹部、胸部和肩部嚴重受傷。

