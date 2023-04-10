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雙喜臨門！耗盡積蓄幫女兒成功抗癌　媽隔天買樂透中頭獎6千萬元

雙喜臨門！耗費積蓄幫女兒成功抗癌　媽隔天買樂透中頭獎6千萬元。（圖／翻攝自Twitter／Florida Lottery）

▲女兒抗癌成功，媽隔天買樂透又中頭獎。（圖／翻攝自Twitter／Florida Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女子潔芮汀(Geraldine Gimblet)把畢生積蓄都用來幫助罹患乳癌的女兒治病，沒想到就在女兒宣布抗癌成功隔天，人生也意外迎來轉機，發現自己中樂透頭獎，贏得美元200萬元（約台幣6,092多萬元）。

居住在佛州波克郡萊克蘭市(Lakeland)的潔芮汀，在當地加油站商店購買Bonus Cashword彩券時剛好買到最後一張，她表示，「店員原本以為彩券賣完了，我請他再仔細檢查一下，結果發現還剩下一張」。

潔芮汀領獎時，同行的女兒感動表示，這不是近來唯一降臨在他們家的喜訊，「我真心為媽媽感到開心，在她買這張彩券的前一天，我剛好完成最後一次抗癌治療」，媽媽這些年來幾乎花光所有積蓄來為她治病，沒想到現在雙喜臨門。

潔芮汀最後選擇一次性領取獎金，扣稅後可領得美元1,645,000元（約台幣5,009萬元），而賣出頭獎的店家也能因此獲得美元2千元（約台幣6萬元）獎勵金。

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