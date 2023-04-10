農業部組織法草案出委員會　陳吉仲哭了：參與歷史時刻很光榮

▲「農業部組織法草案」成功出委員會，陳吉仲哽咽發表感言。（圖／翻攝國會頻道）

記者楊惠琪／台北報導

立法院司法及法制委員會今（10日）併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，歷時35年推動，今天中午草案成功出委員會，農委會主委陳吉仲淚灑議場，數度哽咽，他說，當年520農民運動自己還是大三生，沒想到可以親眼見證這個歷史時刻，「真的感到非常光榮」。

今天農業部組織法草案出委員會，召委劉建國請陳吉仲發表感言，陳吉仲數度哽咽，一度拭淚。陳吉仲說，沒想到會被委員要求講感言，走過這35年，內心的激動跟各位一樣，代表全國農漁民感謝大家，也允諾會照顧好農漁民和確保糧食安全。劉建國則打趣說：「我沒有要求你要掉眼淚」，還說要陳吉仲繼續為台灣農業打拚，成為台灣農業的男子漢，未來責任更重大了。

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1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，號召南部農民北上請願，並提出全面農保、全面農眷保險、肥料自由買賣、增加稻米保價與收購面積、廢止農會總幹事遴選、廢止農田水利會會長遴選，以及成立農業部等7大訴求。





▲「農業部組織法草案」成功出委員會，立委和農委會官員合影紀念。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲表示，1988年520農民運動應該是最劇烈的一次，自己剛好大三，還記得那時候自由廣場剛完工，兩棟音樂廳和藝術廳，換算每張座椅的造價要100萬元，自己也參與抗議活動，農民的訴求絕對有其正當性，而成立農業部只是其中一項訴求，當時國內農業是被保護的，台灣當時也還沒加入關稅暨貿易總協定(GATT)，因此幾乎任何開放市場。

陳吉仲還說，那次如果沒有農民站出來，就沒有隔年1989年的農民健康保險，事隔30多年，也是在蔡總統執政下與歷任行政院長的幫忙，農民三保一金才能完成；而自己是2016年到農委會服務，當時農委會年度預算約1200億，現在已經來到1800多億，未來升格農業部，更要幫助農民和國土永續。