驚嚇度破表！喝忘情水+孟婆湯「輪迴渡劫」　4／30勇闖18層地獄

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市卦山村店家聯合策畫出一場名為「輪迴渡劫」的闖關賽，用障礙賽方式，要民眾從南天宮18層地獄、卦山村到八卦山大佛，親身體驗地獄、人間、天堂，整個過程驚險刺激，主辦單位訂參加人數200人，但詢問度已破表，預計4月30日盛大舉辦，期能透過活動串連八卦山3個重要景點，了解彰化的歷史文化景觀。

▲彰化南天宮設置十八層地獄。（圖／ETtoday資料照）

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▲八卦山卦山村。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化南天宮有一座十八層地獄，是許多民眾記憶中的「在地鬼屋」，50年前廟方經神明指示要警惕世人而建，裡頭利用電動道具模型，模擬牛頭馬面、拔舌頭、上刀山下油鍋、十殿閻羅等，完整還原民間傳說中的地獄景象，只要民眾經過感應式裝置，裡面的模型就會開始運作，有噴霧詭黑的場景，現在有許多年輕人、網紅前往參觀。

在八卦山卦山村從事攝影事業，也是該活動發起人林建呈表示，南天宮後方有條小徑通過卦山村，再往上走到大佛風景區，猶如地域、人間及天堂，讓他想到來舉辦一場闖關賽，運用障礙賽的方式，讓參賽者親身經歷這3個景點，也能了解彰化的歷史文化景觀。

▲八卦山下南天宮18層地獄。（圖／記者唐詠絮攝）

這場闖關賽名為「輪迴渡劫」，亦即帶領眾生靈闖蕩南天宮十八層地獄、卦山村、八卦山大佛。從南天宮著裝後喝下忘情水（低酒精調酒），進入2樓18層地獄體驗一遭真實地獄，以及4樓驚嚇指數破表的「魔界怪譚」，緊接著走上黃泉路前往孟婆亭，飲下孟婆湯（低酒精調酒）後再入奈何橋。

出奈何橋後抽籤定案今生職業，前往人間各職業處挑戰。成功則昇天前往下一關，失敗則退回至地獄，再次走過黃泉路至孟婆前喝下孟婆湯（低酒精調酒），不斷輪迴，直至成功「昇天」，抵達如來佛祖面前，成功渡劫，位列仙班，每位參賽者報名費800元，30日分3梯次在南天宮廣場集合。每梯次限時1小時，輪迴次數不限，可挑戰至成功「昇天」為止。

有民眾說，第一次進到南天宮很刺激也滿可怕，也報名參加體驗、議員吳韋達也報名參加，他說南天宮是小時候的回憶，有18層地獄、融合八卦山大佛天堂的概念，中間還有一個很棒的在地特色卦山村，串聯3景觀，中間還要跑過超陡的好漢坡，一定會給民眾一個不同的新鮮體驗，也藉由這次的參加，希望全國各地的民眾都能一起來體驗。