台中高中生輕生案　3教官未涉不當管教可返校？教育局回應了

記者游瓊華／台中報導

台中市某高中學生今年2月輕生案震驚社會，校方昨（10）日召開校事會議，審議調查小組報告，教官兼生輔組長與另1名教官及1名學創人員3人，並無不當管教情事。但3人是否即日起可返校？教育局長蔣偉民回應，還要與代理校長商量衡酌，以及霸凌調查小組是否有將這三位教官列入訪談對象或排除，待確認後才會讓他們返回學校。

▲台中市教育局長蔣偉民表示，未涉不當管教的3名教官是否回學校，還有待霸凌調查小組調查結果再決定。（圖／記者游瓊華翻攝）



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至於遭調職的校長，是否也可返校？蔣偉民表示，校長同樣得等到後續學校霸凌事件調查結束後，再進一步思考這個問題。

外界疑惑，為何同一事件要分成兩個部分？蔣偉民強調，因最先開始的校事會議是針對不當管教作為調查，即學生過世後就該啟動的進度；霸凌調查小組是針對人本記者會之後檢舉的內容啟動調查。蔣偉民提到，霸凌調查小組調查尚未完成，目前含校長總計7位相關人等，皆暫時不會回到學校。

▲學生家長上月在人本基金會陪同下，出面控訴台中公立高中老師、教官聯手逼死孩子。（圖／記者游瓊華攝）



台中市某高中2月發生學生輕生事件，家屬出面指控孩子遭冠莫須有罪名，承受不了壓力才選擇走上絕路，消息傳出各界譁然。校方直到3月19日才有動作處理此事而遭砲轟。台中市教育局在輿論壓力之下出手介入，3月24日將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7名此案相關人員，全數調離現職。昨（10）日校方召開校事會議，審議調查小組報告，學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教；至於教官兼生輔組長與另1名教官及1名學創人員，並無不當管教情事。

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