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社會 社會焦點 保障人權

說養我一輩子！遭媳婦甩巴掌　台中嬤要長孫還透天...法院判決曝

記者許權毅／台中報導

台中市南區一名阿嬤控訴房子遭長孫賣掉，整晚睡在屋外抗議，畫面讓人看了相當鼻酸。不過，長孫姊姊反駁，是因經濟問題才將房子賣掉，一直都有跟阿嬤解釋、安頓新租處，但是阿嬤不願接受。癥結點「過戶」一事，阿嬤長子失智，媳婦、長孫口頭稱「會養你一輩子」，且只是配合蓋章，不知已過給長孫，多年後遭媳婦打巴掌，阿嬤認為沒被照顧要求還屋。法院認定，贈與契約並未附有「養阿嬤到終老」條件，照顧僅是家族倫理，阿嬤要求還屋即是無憑無據。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 台中市一名阿嬤不滿長孫將起家厝賣了，在家前睡整晚。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

攤開判決書，陳姓阿嬤控訴，10多年媳婦屢屢對她表示：「房子等你死後要繳很多稅金，現在過戶則不用繳稅金，過戶給我或是長孫，我們會扶養你一輩子。」意圖爭奪房產，阿嬤認為過戶後恐被逐出家門，應該等離世後由大兒子、二兒子的子女平分。

阿嬤表示，2012年媳婦突帶著他到地政士事務所，地政士助理向阿嬤索取印章，阿嬤當下不斷表示「要等我百年之後再過戶」，該助理卻回「沒關係，以後要得回來」，阿嬤自認不懂法律，在勸說下配合拿出印章蓋章，不知道房子已經遭到過戶。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼雙方曾鬧上法院，阿嬤認為長孫、媳婦沒盡照顧義務，與當初說養自己終老不同，要求還屋。（圖／記者許權毅攝）

判決書寫下，2017年媳婦主動向阿嬤大女兒稱「房子已經過戶」，其他子女根本不知情。2019年1月，媳婦對阿嬤掌摑、丟擲椅子摔到阿嬤腳背，被判處拘役40天，阿嬤認為媳婦與長孫也根本沒做到「養我一輩子」，且只能靠撿回收度日，氣憤要求歸還房屋。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

根據判決書，媳婦與長孫稱，當初是有出資80多萬整修房屋，應可當成買賣契約，並非無償受贈，且在過戶時，並未附有對阿嬤履行扶養義務的條件。另，阿嬤尚有數名子女，長孫自認並非阿嬤扶養義務第一順位。

案件經歷阿嬤數次上訴，最終2022年仍由高等法院台中分院駁回。法官認為，過戶一事為兩造為節稅，經查，過戶情形與所述相符。長孫稱出資80多萬整修房子，跟阿嬤應成立買賣契約則難以認定，認定雙方為贈與無誤。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

法官認為，贈與契約並未附有「養阿嬤到終老」的條件，阿嬤也無法提出相關證明，因此阿嬤要求退還房屋即屬無據。且扶養阿嬤是基於家族倫理和孝道的責任，阿嬤尚有其他子女，長孫確實沒有法定扶養義務。

此外，阿嬤自認過戶時遭到欺騙，甚至有對長孫等人提起詐欺訴訟，但經檢方偵辦後，對長孫等人做出不起訴處分。

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