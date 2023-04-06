計程車當掩體！桃園男女「修車廠前開戰」　業者放假看監視器傻眼

▲桃園平鎮一對男女利用計程車遮擋，直接在修車廠、馬路旁上演活春宮。（圖／翻攝龍潭人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市平鎮區一間修車廠5日傳出活春宮事件！修車廠業者表示，修車廠5日因清明連假而店休，沒想到竟有計程車運將帶著一名女子到店門前，利用車子遮擋開始發生關係，讓業者感嘆「這位先生、小姐，門口你這樣搞，甘丟？」「省房費也不是這樣省的吧」。

該名網友在臉書社團「【龍潭人】社團-鄉親交流廣場」發文表示，有一名運將5日上午10時許，將車直接橫停在修車廠的門口，男子跟女子直接躺在地上發生關係，最後還去修車廠旁隨地便溺，讓原PO非常無言，感嘆這是一個「清明連假…房間不好訂的故事」。

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▲女子完事後去修車廠旁直接上廁所，男生則在一旁把風。（圖／翻攝龍潭人臉書）



原PO將監視器畫面截圖PO出說，這對男女除了上演活春宮之外，「還上了一趟廁所…真的只能無言以對」、「下次辦事可以去開房，舉頭三尺有神明，下次記得抬頭看看，有沒有監視器」。

網友看完紛紛留言，「年輕人終究是年輕人，太衝動了」、「野戰部隊」、「注意看，這個男人太狠了，把人壓在地上磨擦」、「我以為P站才會出現TAXI劇情，居然台灣看得到」、「本來要修避震器，但修車廠休息，只好在地修桿」。