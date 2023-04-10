女同婚伴侶誆3P迷魂盜7男　1男猝死裝「馬上風」遭識破

▲2同婚女子以3P誘騙男子，充當迷魂盜，最後卻害死1人。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

台中2名同婚女子江瑋綸、陳家曦，在網路上打著「3P」名義，誘騙7名男子到摩鐵後下藥洗劫，沒想到其中1名男子因此猝死。2女為脫免罪責，將現場布置成「馬上風」，但遭檢警識破。2人二審時遭重判15年10月、16年8月，陳女上訴，最高法院10日駁回上訴，全案定讞。

根據網路資料，所謂「馬上風」，又叫「腹上死」、「房事猝死」，中醫稱為「脫症」。就是在男女性行為時，因太過激烈，導致男方昏厥，甚至猝死。發生的原因包含腦中風或心肌梗塞、心跳停止，若是女方發生這狀況，則稱為「胯下風」，雖然男女都可能發生，但男生發生的機率大大高過女生。

根據本案判決指出，江女因罹患失眠、憂鬱症等精神疾病，於2021年3月間陸續到身心科就診，取得醫師開立處方藥物，第三級管制藥品之鎮靜安眠藥物「服爾眠」（含有Flunitrazepam，即氟硝西泮成分，俗稱FM2）、非屬管制藥品之抗精神病藥物「腦樂靜」（適應症：思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作）等藥品。而2女就利用這些藥物，幹起迷魂盜的犯罪。

2女在網路上打著「3P」名義，誘騙7名男子到摩鐵後，下藥迷昏對方，將對方身上的財物洗劫一空，並持信用卡盜刷等等。不過2021年6月間誘騙林姓男子到摩鐵，林男因本身罹有心臟肥大、左心室增厚等疾病，喝下加料啤酒後，引發酒精及多重藥物反應而死亡。2女發現林男猝死，2人趕緊將林男衣服剝光，假裝成「馬上風」猝死，從容離開。摩鐵員工發現死者後，報警處理，檢警發覺有異，追查出2女犯行，並依照強盜、強盜致人於死等罪，提起公訴。

一審法院將2人均判刑17年，上訴二審後，2女因賠償部分被害人取得和解，江女獲改判16年8月，陳女獲改判15年10月。江女為上訴先行定讞，至於陳女再上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。