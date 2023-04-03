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奪命3P！他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死　三人行尋刺激反引殺機

▲▼奪命3P！他大玩三人行卻「遭情侶檔斷根」　連砍54刀慘死。（圖／推特）

▲受害人遭友人情侶檔殺害、斷根。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

土耳其一名男子2022年受到朋友邀約，與一對情侶一同玩起3P性愛遊戲，然而過程中卻與情侶中的男方發生衝突，導致他當場被斷根並砍殺。事後，兇嫌更將他的屍體遺棄在公園內，不過隨即遭到逮捕。警方事後在死者的手機內找到一段3P不雅影片，整件事才因此曝了光。

根據《每日星報》報導，庫庫卡金（Elvan Kucukaltun）與交往3年的德國女友格羅瑟（Nadja Angela Grosser）多次邀請共同友人德米爾（Kadir Demir）加入兩人的性愛過程。2022年1月28日，庫庫卡金再度邀請德米爾加入他與女友的狂歡，三人先是喝了酒，並發生性關係，然而由於庫庫卡金在過程中對女友表現得「具有攻擊性」，因此惹惱了德米爾。

兩人的衝突越演越烈，庫庫卡金隨後拿出刀具刺穿了德米爾的胸口，並砍下他的陰莖，將其斷根。庫庫卡金聲稱，犯案後將女友格羅瑟趕出家中，並獨自將德米爾的屍體埋在附近的一座公園，但是馬上就被國家憲兵隊抓到。

▲桃園市陳姓男子在某兒少庇護機構擔任保育員，遭指控自2017年至2021年間對2名未滿14歲少年藉故撫摸下體或套弄生殖器強制猥褻，事情曝光後被家長提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲嫌犯殺人後，還將死者的陰莖切斷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

根據法醫相驗結果，德米爾的屍體上共有54道刀傷，慘不忍睹。調查人員事後也在受害者的手機內找到三人2021年7月所錄製的3P影片，而影片中的另外兩人就是這對情侶檔。

檢方指出，德米爾身上的刀痕與受傷位置，和嫌犯家中的2把刀子吻合，而刀上也有兇嫌的指紋。儘管格羅瑟堅稱自己不知情，「沒有看到也沒有聽到犯案過程」，但檢方認為，這並不符合常理，因為絕對不可能聽不到這麼大的動靜。

庫庫卡金殺人後，將德米爾的遺體搬到客廳，並準備了一塊防水布，同時挖了一個墳墓，企圖將他埋藏在公園內。檢方認為，庫庫卡金的犯行已經嚴重超過仇恨與敵意的限度，他甚至切斷受害者的性器官，並飲酒慶祝。

格羅瑟被依共謀故意殺人判處15年有期徒刑，庫庫卡金則因「極端情緒故意殺人」而被判終身監禁。

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