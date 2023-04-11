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女警開巡邏車撞騎士挨告！竟拿假驗傷單報復...亂玩司法下場GG

▲▼士林分局二樓辦公室22日傳出火警意外。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市士林警分局警備隊柳姓女警員，騎乘巡邏車時不慎撞上王姓騎士導致傷勢，竟持假傷勢診斷誣告對方涉過失傷害遭起訴。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

身為警職還胡亂玩司法！北市士林警分局警備隊柳姓女警員，去年3月駕駛巡邏車在中山北路上左切，不慎撞倒王姓騎士釀多處傷，雙方以6600元達和解，豈料柳員拒道歉還酸對方，王憤而提告，柳被依過失傷害處拘役5日。事後，柳為報復，持不明診斷證明書，控告王涉犯過失傷害獲不起訴。士林地檢署偵結，依誣告罪將柳員起訴，恐將面臨牢獄之災。

起訴指出，年約30多歲柳姓女警，去年3月23日下午6時許，駕駛巡邏車於中山北路5段691號前貿然左切，導致王姓騎士遭巡邏車左側車頭撞擊機車右車尾，當場人車倒地受有右側手掌、右側膝部等多處傷害。

雙方於同年月24日以6600元達成和解，但後續王姓騎士認柳對他酸言酸語，態度惡劣並拒絕道歉，因此在同年5月6日對柳員提出過失傷害告訴；柳員不滿這樣的結果，為反制、報復王，在同年月8日到文林派出所，持不明方式造成傷勢診斷證明書，對王提告過失傷害。

法院去年10月17日，依過失傷害判處柳員拘役5日，可易科罰金5000元；檢方偵結，王姓騎士獲不起訴，換王對柳提誣告告訴。

警詢、偵查時，柳員不否認是遭王提出告訴，才去醫院驗傷；王則表示，當下車禍柳並未說她有受傷，且沒有在巡邏車上回報上級受傷事情。

張姓警員說，車禍當下請柳立刻回報警備隊副隊長，聽到她說自己沒受傷，隨後與柳將王姓騎士送到新光醫院，柳也沒驗傷；返回警備隊後，總務同事也詢問有沒有受傷，柳則稱沒有。

檢方根據騎士提出的診斷證明，上面記載車禍發生日為「111年3月23日」，柳女提出的診斷證明書日期為「111年4日」所示的診斷多為「疑似」與一般車禍受傷傷勢迥異，依誣告罪將柳女提起公訴，將面臨最重可處7年有期徒刑，加上誣告罪不得易科罰金，若公訴檢察官認可易服勞役，才有機會躲過牢獄之災。

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