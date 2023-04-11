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社會 社會焦點 保障人權

頭份炸雞攤開市前「整桶生雞腿」被偷　店家損失6000元

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市黃昏市場一家炸雞攤整桶雞腿被偷走，上周六(8日)下午店家忙著開市，放在店門口的整桶生雞腿、約250支竟然光天化日下被偷走，小偷搬雞腿的過程也被監視器到，警方調閱附近監視器追查，11日下午傳喚竊嫌到案，吳姓嫌犯坦承犯案。

▲▼4月8日下午苗栗頭份黃昏市場一家炸雞攤生雞腿被偷走，竊嫌吳男抬著偷來的雞腿從容離開市場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲4月8日下午苗栗頭份黃昏市場一家炸雞攤生雞腿被偷走，竊嫌吳男抬著偷來的雞腿從容離開市場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

市場的監視器拍到，男子雙手抬著橘色方桶，大約裝有250支醃製好的生雞腿，重約40多台斤，從容經過市場走道離開。

被害店家表示，8日下午4點左右，位於頭份黃昏市場的炸雞攤準備開市，放在店門口的整桶生雞腿卻不見了，調閱監視器才發現被偷走。業者氣憤表示，人家偷東西都是大半夜的，這個小偷光天化日竟然搬走滿滿一桶200多隻雞腿，損失約5、6000元，實在太誇張！

業者說，禮拜六生意比較忙，當天先忙著開攤準備工作，從家裡面載來的生雞腿就放在走道，還來不及進冰箱，剛忙完就發現被小偷搬走一桶，覺得好誇張、好恐怖啊!直呼說雞但因缺蛋漲價，雞肉也缺嗎?連生雞肉都偷!

被害人除向警方報案也將過程在臉書「我是頭份人」分享，也有網友回應，可能是他家的炸雞腿太好吃了，小偷搬整桶生雞腿回去，研究他的醃料、口味。

頭份警分局接獲報案，積極調閱周邊監視器，發現竊嫌是45歲吳姓男子，11日下午傳喚吳男到案，吳男坦承犯案，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
▲▼4月8日下午苗栗頭份黃昏市場一家炸雞攤生雞腿被偷走，竊嫌吳男抬著偷來的雞腿從容離開市場。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲被偷走的1桶雞腿有250支，價值約6000元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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