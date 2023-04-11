16碗泡麵放地上超可疑！警追毒品通緝犯　搜出597克安毒

記者林悅／台南報導

台南市第二分局偵查隊於日前偵辦毒品溯源案，據報40歲高市蔡姓男子，因涉毒品案，2023年3月份遭高雄地院及台南地檢署發布通緝在逃，警方循線於10日下午5時許前往永康其租處埋伏，趁他返回欲進屋時，上前當場緝捕，在其隨身背包及房內起獲內藏安非他命的泡麵，起獲安毒34包，總重597公克。

▲台南市第二分局偵查隊查獲蔡姓毒品通緝犯，在隨身背包及房內泡麵，起獲安毒34包，總重597公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，蔡男被逮捕後，除在背包發現持有安非他命毒品，後續帶同員警進屋查看，又在櫃子之衛生紙內發現1包重達278公克之安毒；隨後員警於屋內看見10多碗泡麵放置地下甚為可疑，經拿起1碗打開查看，發現其竟以泡麵來藏放毒品，經仔細檢查發現每包泡麵內都藏有1包約3公克安毒包，共計16碗。

經現場員警將蔡嫌及毒品證物帶回調查，初驗及秤量其所持毒品為第二級毒品安非他命，共計34包597公克；蔡嫌實施毒品及尿液檢驗也均呈現陽性反應，全案調查後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌送辦及歸案，並將擴大追查毒品來源及流向。

二分局表示，全力執行安居緝毒專案重點工作，並以集中查緝、強力壓制之各項勤務作為，全面打擊毒品犯罪及掃蕩供毒藥頭，以斷絕毒品供給，讓台南市治安更加穩定，相關案件將持續向上溯源追查來源及用途，全力掃除斷絕毒品犯罪。