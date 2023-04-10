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八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲八里下罟子漁港變身新景點，侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府漁業處推動「嗨漁港」計畫，改善漁民傳統漁作設施，提供漁民更安全舒適的漁作環境外，也讓漁港能夠結合觀光遊憩，讓民眾能夠親海近海，成為遊憩的新景點，達到共榮共好，市長侯友宜市長今（10日）出席並宣布下罟子漁港新建漁具倉庫景觀平台及第二期浮動碼頭正式啟用。

八里區下罟子漁港是位於台北港的港中港，設籍204艘漁船，為改善港區舊有漁具倉庫及整體環境，新建26間漁具倉庫並設置景觀平台，同時延續109年完成啟用第一期南碼頭的6座浮動碼頭，在港區東碼頭新建第二期5座浮動碼頭及改善港區鋪面串聯自行車道，工程造價約新臺幣3900萬元。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲設置祈禱室供外籍漁民使用。

讓漁民作業安全及便利性大提升，下罟子漁港更搖身一變成為青春山海線八里的新景點。以往漁民以貨櫃改裝為臨時倉庫方式存放網具，不僅容易鏽蝕，且收納空間不足，部分漁民將漁具直接堆置在港區內，造成環境髒亂，不利管理，因此本次工程新建26間漁具倉庫，相較原有臨時貨櫃空間提升6倍，近204艘漁船受惠。

另考量外籍漁民是漁民海上作業最親密的夥伴，目前在新北市的外籍漁民以印尼籍為多數，而印尼為全球穆斯林最多的國家，宗教不僅對該國文化有深刻的影響，更是遠赴異鄉工作的船員們心靈上的重要寄託，所以這次的漁具倉庫工程特別規畫設置祈禱室供不同信仰的漁民使用，二樓部分景觀平台兼具休憩功能，港區周圍鋪面亦一併改善及綠美化，讓下罟子漁港整體環境讓人耳目一新。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲漁具倉庫及景觀平台巡禮。

侯友宜表示，市府團隊針對各漁港皆用盡心思設法改善，多方聽取漁民及在地民眾的聲音，讓大家都能共好。本次新建下罟子漁具倉庫，解決漁民漁具放置問題，並設置祈禱室滿足多元信仰文化需求。此外，更將在地漁船圖騰融入美學概念與工程結合，提升港區整體視覺品質及景觀特色，增設景觀平台讓民眾欣賞夕陽及海景，讓使下罟子漁港成為青春山海線一處遊憩新亮點。

漁業處表示，近年推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性及漁民需求，及周邊景點，持續精進改善漁港設施，並打造在地特色景點，串聯青春山海線。目前已翻轉14處漁港，結合在地特色推動漁港夜經濟活動，朝向「農業健康市」發展，今年度除了下罟子漁港外，還有後厝漁港及龜吼漁港2處持續精進改善工程當中，未來4年將持續翻轉14處漁港。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲漁業處長張麗珍簡報漁具倉庫及浮動碼頭功能。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲下罟子漁港漁具倉庫及浮動碼頭空拍全景，改善港區鋪面串聯自行車道。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲漁具倉庫2樓景觀平台可一覽港區美景。

▲八里下罟子漁港變身新景點 侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮。（圖／新北市漁業處提供）

▲下罟子漁港新增5座浮動碼頭。

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