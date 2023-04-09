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新北招商企業響應ESG　阿原打造永續國際品牌

▲新北招商企業響應ESG 阿原打造永續國際品牌。（圖／新北市經發局提供）

▲阿原北海明珠創生園區。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的4月7日為「世界衛生日」，呼籲全球民眾重視「衛生」及「健康」。新北市政府經發局鼓勵企業積極響應ESG，以綠色能源、數位轉型等方式，實踐環境永續發展。國內知名天然草藥肥皂品牌「阿原YUAN」，透過打造綠色生態鏈，嚴選天然原料生產純天然的肥皂，生產對環境影響最小的商品，共創更友善的生活環境。

經發局長何怡明表示，新北市政府自2019年起推動「招商一條龍」，已落實投資219案，投資金額逾新臺幣4100億元，創造逾8.7萬個就業機會。阿原在石門地區購置近5000坪的基地，並投資6億元興建「北海明珠」創生園區，已於2023年初完工，約可提供200個就業機會，盼吸引人才回流。經發局召開跨局處會議，與相關單位共同研商解決方案、加速水土保持審查及山坡地審查作業，成功協助阿原工作室以高效率取得本案建築執照及使用執照。

▲新北招商企業響應ESG 阿原打造永續國際品牌。（圖／新北市經發局提供）

▲阿原北海明珠創生園區側面迴廊，挑高設計引入自然採光，通風效果良好。

「阿原YUAN」為國內知名天然草藥肥皂品牌，創辦人江榮原先生原本從事社區總體營造工作，帶領家庭婦女進行插花、手工藝等活動，直到偶然接觸手工皂課程後，發現過敏性皮膚炎症狀明顯改善，因而產生興趣，並在親友的鼓勵下於2005年開始研究及製作天然草藥皂進行販售。

為了方便採集藥草及取用山泉水，選在金山地區成立阿原工作室，2006年更進一步於金山境內陽明山國家公園闢建草藥農場，採用自然農法耕作，自製堆肥、引入蚯蚓、培養菌水取代農藥，並實施輪種、休耕等措施，開發同時讓土地休養生息，過程中也提供就業機會給金山在地鄉親參與草藥種植、製作等程序，持續推動社區總體營造，同時促進地方相關產業發展，並榮獲2018年國家永續發展獎的肯定。

▲新北招商企業響應ESG 阿原打造永續國際品牌。（圖／新北市經發局提供）

▲阿原北海明珠創生園區頂樓，可見周邊由大片樹林圍繞，環境清幽。

江榮原表示，2021年找來ESG管理師為公司進行評估，並建立環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）等量化數據，要讓阿原工作室成為「B型企業」，不只獲利好，更能夠對員工好、對環境好，甚至對社區好的經營模式。「北海明珠」創生園區將依循B型企業理念，規劃創生基地，邀請當地社區發展協會及小農、青農，一起來做社區創生。

「北海明珠」創生園區為綠建築廠房，降低汙染排放、低碳、並做好完善水土保持，並結合傳統三合院及天圓地方等概念，藉由植栽、迴廊、南北開窗設計，使建物具有自然通風、遮陽、採光的效果，並引入草藥農場之經營策略，兼顧環境永續與地方特色產業發展。期待標竿型企業深耕新北的範例，帶動更多企業重視低碳、永續、環保，一起守護地

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