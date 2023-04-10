　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／侯友宜2024「類參選」？　就等朱立倫幫除「被動」障礙

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫自詡總教練，黨內2024則多數看好最強母雞侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨即將於後天（12日）正式提名副總統賴清德參加2024總統大選，國民黨目前卻只敲定徵召制，而人選、日程都未明朗，讓藍營支持者深感焦慮。像是新北市長侯友宜的支持者就喊話黨中央趕緊徵召侯，而鴻海創辦人郭台銘的支持者則要黨中央依民調決定人選。只不過主動權仍牢牢握在黨主席朱立倫手上，並且對郭侯雙方的意見都未置可否，使得提名進度更加撲朔迷離。

侯友宜挾去年九合一勝選戰功，一躍成為國民黨「最強母雞」，總統民調一度超越賴清德，但沒想到後來開高走低，現已被賴反超，讓藍營支持者非常焦慮。黨團總召曾銘宗認為，侯友宜因尚未表態，所以目前民調只是「樓地板」，相信表態之後就會往上成長。對此，不少焦慮的藍營支持者，也非常認同曾銘宗的觀點，所以呼籲侯友宜盡早表態。

不過，一位熟悉新北市府生態的黨政人士認為，侯友宜目前不宜明確表態，因為接下來4月25日新北市議會開議，6月5日開始市政總質詢；若侯現在就明確表態選總統，屆時將被民進黨議員輪番砲轟，侯也必須在議會親自公開替自己辯護，風險跟變數極大。

黨政人士也說，若侯友宜先行表態，還會陷入「被動」境地，因為不知道朱立倫是否一定徵召侯，若最後「新郎不是我」，這也會對侯友宜的政治威信造成巨大傷害。該人士因此強調，除非朱幫侯排除掉「被動」障礙，意思就是現在就直接徵召侯，以此保護侯不會陷入「被動」境地，讓侯可以無後顧之憂地表態參選，否則侯眼前並不適合在獲得徵召之前就先行表態。

換句話說，侯友宜登場的最佳劇本，就是先由黨中央徵召侯，侯再綜合議會總質詢進度等各種情況，挑個最好的時機，再來表態接受徵召。事實上，包括黨團總召曾銘宗、副秘書長謝衣鳳，以及多位基層議員，都串連呼籲黨中央盡快徵召侯。對此，朱立倫則說，國民黨現在的進度已經比過往歷屆總統大選都還要快。言下之意，朱有自己的節奏跟盤算。

在黨中央確定徵召之前，黨政人士說，儘管侯友宜不便明確表態，但仍會以「類似表態」的方式回應各界的期待，並試圖消弭藍營支持者的焦慮。目前來看，侯友宜已多次表示「全力以赴、義無反顧」，也對兩岸、外交等國政議題發表看法，確實越來越積極。

另方面，相準侯友宜不便明確表態，郭台銘則透過明確表態來當作起手式，讓焦慮的藍營支持者宛如見到苦海明燈，郭並喊話「全民徵召」，呼籲支持者在各樣網路民調、電話民調上持續表達唯一支持。值得注意的是，郭台銘在參選記者會強調，如果民調輸給侯友宜，他才會全力支持侯；但黨中央卻解讀為，只要徵召侯友宜，郭就會全力支持侯。雙方解讀顯有落差。

此外，近期各種另類的徵召指標層出不窮，舉凡「耐打度」、「非綠整合力」等，都被認為是黨中央不接受郭台銘所提出的「民調定勝負」，而要用其他指標進行綜合評估，在在使得國民黨總統提名進度更加撲朔迷離。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／射殺囝仔昌外甥！　2主嫌羈押禁見
2女狂約7男「3P」　男猝死摩鐵
騎樓行人地獄！　他被絆倒摔死
國5特斯拉駕駛+副駕「睡成一片」　國道警說話了
信義區公園「活春宮」？　女裸下身遭撿屍性侵
快訊／好市多「超夯熟食」強勢回歸！　店員認今天開賣
新店特斯拉自撞　竄火畫面曝！義消路過救出他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

鍾佳濱委託屏北立委初選民調　互比差距39.6％

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

簡榮宗宣布參選立委　批賴品妤只會賣萌、不熟悉地方

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑：不排除任何可能

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

賴清德子弟兵籲王世堅「戰力朝黨外」　國會沒過半如何信賴台灣？

嘉義市領先全國！替國中男生施打HPV疫苗　估3000國中男女受惠

花蓮上空發生4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

鍾佳濱委託屏北立委初選民調　互比差距39.6％

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

簡榮宗宣布參選立委　批賴品妤只會賣萌、不熟悉地方

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑：不排除任何可能

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

賴清德子弟兵籲王世堅「戰力朝黨外」　國會沒過半如何信賴台灣？

嘉義市領先全國！替國中男生施打HPV疫苗　估3000國中男女受惠

花蓮上空發生4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

王思佳1歲女兒已會挑衣服！「整套配得跟媽一樣」網讚爆：時尚尖端

快訊／射殺囝仔昌外甥！死者家屬疑：有幕後唆使者　2主嫌羈押禁見

新店特斯拉自撞「秒竄火舌」！駕駛身分曝光　代理上百種歐美品牌

女同婚伴侶誆3P迷魂盜7男　1男猝死裝「馬上風」遭識破

台電李子揚122球飆無安打比賽　「亞運目標放心裡」

猴痘疫苗開約！　開放3小時已逾1.6萬人登記

6000元領現首宗盜領？　財政部曝1關鍵「錢還沒跑」

《模仿犯》這幕太震撼！黃河「筆插脖子」噴血慘死　柯佳嬿也嚇到

澄清湖棒球場因養護草皮停租　本週二軍場地異動出爐　

世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學周財勝主任獲55歲男單冠軍

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

影／中共徐州艦、蘇州艦擾台畫面曝光　我軍宜陽軍艦、UAV監控

解放軍70架次、11艦次擾台航跡圖曝　東部外海4架殲15現蹤

中共4小時狂派59軍機、11共艦！　山東航母編隊現蹤東台灣外海

律師事務所開業50周年　蘇貞昌夫妻復刻舊照

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

更多熱門

相關新聞

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑這樣說

馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑這樣說

前總統馬英九4月7日結束赴中國大陸祭祖交流返台，但後續政治效應還是餘波盪漾巷。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日受訪表示，未來不管是馬習二會，或再訪大陸，只要台灣有需要，就必須要考慮，但化解兩岸對立還需靠執政者。

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

藍總統人選 「誰能整合非綠」列考量　侯友宜這樣說

藍總統人選 「誰能整合非綠」列考量　侯友宜這樣說

延長轉帳生效時間防詐？　金管會保留

延長轉帳生效時間防詐？　金管會保留

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面