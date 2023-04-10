幕後／侯友宜2024「類參選」？　就等朱立倫幫除「被動」障礙

▲朱立倫自詡總教練，黨內2024則多數看好最強母雞侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨即將於後天（12日）正式提名副總統賴清德參加2024總統大選，國民黨目前卻只敲定徵召制，而人選、日程都未明朗，讓藍營支持者深感焦慮。像是新北市長侯友宜的支持者就喊話黨中央趕緊徵召侯，而鴻海創辦人郭台銘的支持者則要黨中央依民調決定人選。只不過主動權仍牢牢握在黨主席朱立倫手上，並且對郭侯雙方的意見都未置可否，使得提名進度更加撲朔迷離。

侯友宜挾去年九合一勝選戰功，一躍成為國民黨「最強母雞」，總統民調一度超越賴清德，但沒想到後來開高走低，現已被賴反超，讓藍營支持者非常焦慮。黨團總召曾銘宗認為，侯友宜因尚未表態，所以目前民調只是「樓地板」，相信表態之後就會往上成長。對此，不少焦慮的藍營支持者，也非常認同曾銘宗的觀點，所以呼籲侯友宜盡早表態。

不過，一位熟悉新北市府生態的黨政人士認為，侯友宜目前不宜明確表態，因為接下來4月25日新北市議會開議，6月5日開始市政總質詢；若侯現在就明確表態選總統，屆時將被民進黨議員輪番砲轟，侯也必須在議會親自公開替自己辯護，風險跟變數極大。

黨政人士也說，若侯友宜先行表態，還會陷入「被動」境地，因為不知道朱立倫是否一定徵召侯，若最後「新郎不是我」，這也會對侯友宜的政治威信造成巨大傷害。該人士因此強調，除非朱幫侯排除掉「被動」障礙，意思就是現在就直接徵召侯，以此保護侯不會陷入「被動」境地，讓侯可以無後顧之憂地表態參選，否則侯眼前並不適合在獲得徵召之前就先行表態。

換句話說，侯友宜登場的最佳劇本，就是先由黨中央徵召侯，侯再綜合議會總質詢進度等各種情況，挑個最好的時機，再來表態接受徵召。事實上，包括黨團總召曾銘宗、副秘書長謝衣鳳，以及多位基層議員，都串連呼籲黨中央盡快徵召侯。對此，朱立倫則說，國民黨現在的進度已經比過往歷屆總統大選都還要快。言下之意，朱有自己的節奏跟盤算。

在黨中央確定徵召之前，黨政人士說，儘管侯友宜不便明確表態，但仍會以「類似表態」的方式回應各界的期待，並試圖消弭藍營支持者的焦慮。目前來看，侯友宜已多次表示「全力以赴、義無反顧」，也對兩岸、外交等國政議題發表看法，確實越來越積極。

另方面，相準侯友宜不便明確表態，郭台銘則透過明確表態來當作起手式，讓焦慮的藍營支持者宛如見到苦海明燈，郭並喊話「全民徵召」，呼籲支持者在各樣網路民調、電話民調上持續表達唯一支持。值得注意的是，郭台銘在參選記者會強調，如果民調輸給侯友宜，他才會全力支持侯；但黨中央卻解讀為，只要徵召侯友宜，郭就會全力支持侯。雙方解讀顯有落差。

此外，近期各種另類的徵召指標層出不窮，舉凡「耐打度」、「非綠整合力」等，都被認為是黨中央不接受郭台銘所提出的「民調定勝負」，而要用其他指標進行綜合評估，在在使得國民黨總統提名進度更加撲朔迷離。