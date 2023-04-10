24hrs書店提供補助方案　謝國樑：讓基隆邁向書香城市

▲位於基隆市中心的「見書店」提供24小時開放服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

位於基隆市中心的「見書店」提供24小時開放服務，連結藝文活動，市長謝國樑和見書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫婦今（10日）宣布喜訊，謝國樑打趣說，日前在他臉書「劇透」這訊息獲熱烈迴響，鼓勵更多書店與文化創意店家參與，讓基隆的城市生活增添書香、藝文氛圍。

為延長基隆市民的閱讀時間與空間，自今年4月起，市中心的見書店開始試辦24小時開放服務，文化局亦利用書店空間，策辦系列夜間閱讀活動，提供24小時不停歇的閱讀場域，讓市民享受深夜一個人的療育閱讀時光。

謝國樑指出，基隆現有了屬於自己的24小時書店，大家在周末生活品質能有所提升，讓基隆的城市生活增添更多的書香閱讀、藝術文化氛圍。他感謝書店的見書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫婦，把獨立書店轉換為大家關注已久的24小時書店。

▲基隆現有了屬於自己的24小時書店，讓城市生活增添更多的書香閱讀、藝術文化氛圍。

謝國樑與大家分享，成為上班族就是24小時書店重度用戶，舉凡從敦南、信義誠品，甚至到日本旅遊時，在代官山、六本木的蔦屋書店，獨自過著閱讀與享受城市生活，強調24小時見書店，會是基隆要邁向書香城市的開始。

謝國樑提及，希望觀光客在基隆遊玩時能走入書店，市府在今年度追加預算提出「24小時書店與文化創意商店補助計畫」，鼓勵書店有意願營業24小時或協助城市生活店家予以補助，強調這座城市生活需更多文化創意店家參與。

見書店創辦人陳顥樺指出，見書店五周年嘗試改變方式，思考結合藝文活動延伸時段，以不斷電的概念，讓更多基隆人參與，選在連假期間試辦，謝國樑市長也現身建議，把不同藝文活動帶進書店。陳顥樺期盼，政府多幫助藝文產業，讓閱讀走入地方生活。

妻子楊雅萍表示，見書店也是文化場域，夜晚除能沉浸式閱讀，還有精心特調飲品結合書籍予以命名，24小時書店在日夜「實踐美好生活」的想像，將連結電影、音樂、人文、美學、文學、走讀、創作、地方學堂等面向，匯聚藝文團體與專業文化工作者參與，和大家一起「晒基隆」。

文化局長江亭玫進一步補充，透過在地書店「見書店」的響應與合作，自4月份連假起，除了嘗試在營業時間上延長開放，平日開放至深夜、週末24小時營業之外，同時也與文化局合作策辦各類閱讀活動，並且活用夜間的特性，規劃與白天不同的活動類型，希望未來能夠帶給基隆市民不一樣的閱讀體驗並融入生活模式中，讓閱讀有更多的可能性，也深入城市裡的每個時刻與每個角落。