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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑上任百日施政獲68.3%市民支持　聲量擠進全台前段班

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者陶本和／台北報導

基隆市長謝國樑上任已滿百日，期間推動多項交通政策，根據《CNEWS匯流新聞網》近日公布的就職百日民調結果，有68.3%市民滿意其施政；而在TPOC台灣議題研究中心公布之縣市長就職百日聲量調查，謝國樑也名列前段班。對此，謝國樑表示，百日就要評鑑一個城市的表現感覺還是有一點不太夠，但會奮戰不懈，繼續努力。

《CNEWS匯流新聞網》於3月下旬，開始針對六都與各縣市進行民調，在基隆市長謝國樑方面，上任百日期間，積極推動各項交通政策，諸如「自強號增停南港站」、「行人友善」、「改善市容整潔」、「增加鄰里停車空間」等。根據民調結果，謝國樑獲得市民高度支持，有68.3%市民滿意其百日施政，僅22.4%市民不滿意，另有9.3%無明確意見。

在各項政策的施政表現方面，在「自強號增停南港站」部分，有74.4%市民表示滿意（27.8%非常滿意，46.6%還算滿意），15.6%不滿意（9.6%不太滿意，6.0%非常不滿意），10.0%無意見。

在「行人友善政策」方面，謝國樑要求加強重要路口取締違規車輛，有82.9%的市民給予肯定（36.0%非常滿意，46.9%還算滿意)，10.9%不滿意（7.0%不太滿意，3.9%非常不滿意），6.2%無意見。

▲基隆市長謝國樑搭台鐵109次自強號直達車至南港。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑搭台鐵109次自強號直達車至南港。（資料照／記者郭世賢翻攝）

有關拆除違規廣告的「改善市容整潔」政策方面，有83.8%市民表示滿意（36.1%非常滿意，47.7%還算滿意），7.1%不滿意（5.0%不太滿意，2.1%非常不滿意），9.1%無意見；另外，「增加鄰里停車空間」部分，謝國樑要求增加14個停車場，1020個汽機車停車位，獲得79.3%市民的肯定（33.2%非常滿意，46.1%還算滿意)，12.0%不滿意（6.8%不太滿意，5.2%非常不滿意），8.7%無意見。

另一方面，根據TPOC台灣議題研究中心日前所公布的「縣市首長就職百日聲量調查」，分析全台22縣市首長上任至今的網路輿情聲量表現，謝國樑也位居「前段班」。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心委託趨勢民意調查公司執行，調查日期為2023年3月31 日晚間，採用電話調查隨機抽樣方式執行，調查對象為戶籍在基隆市，年滿20歲的市民，共計完成1,082份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0個百分點。調查結果依據最新內政部人口資料，對戶籍地、性別、年齡與教育程度加權。

▲基隆市長謝國樑搭台鐵109次自強號直達車至南港。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑搭台鐵109次自強號直達車至南港。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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