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基隆召開韌性防災應變會議　示範演練群策群力備戰防汛期

▲基隆召開韌性防災應變會議 示範演練群策群力備戰防汛期。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆召開韌性防災應變會議，群策群力備戰防汛期。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局與強韌台灣協力機構於4月6、7日上午在中山區及安樂區公所分別舉辦韌性防災會談，邀請區公所緊急應變小組、里長、學者專家共同參與。中山區長許雅紋、安樂區長簡翊哲分別擔任會議主席兼指揮官，引導區公所緊急應變小組透過兵棋推演示範演練，盤點防災整備工作，並交流防災經驗與挑戰。

此次會談旨在提升地方的韌性能力，以因應未來可能發生的大規模風災與震災。會中除了介紹強韌台灣計畫的協作機制外，也強調民間的自助互助精神，鼓勵社區、企業、志工及個人積極參與防災工作，並與政府部門建立公助網絡，共同抗災減災。

▲基隆召開韌性防災應變會議 示範演練群策群力備戰防汛期。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲洪志評教授介紹氣候變遷。

中山區公所由區長許雅紋主持，國立中央大學劉芷妤博士、消防局及區公所主管與會。許雅紋表示，過去區公所除了定期進行防災演練外，也透過議題式的推演引導模式與里民互動，讓民眾更貼近防災議題。她也提到，中山區內許多道路狹小不易大車通行，避難收容處所、獨居老人、行動不便者等都是防災關注的重點。

安樂區公所由區長簡翊哲主持，中華科技大學洪志評教授、消防局及區公所主管與會。訪談中中崙里里長李源林分享，安樂區有許多既有的老舊建築，在防火或防震上都存在風險，里長建議未來防災型都更政府在法令上建議放寬，以促進老舊建築的都更改善。

▲基隆召開韌性防災應變會議 示範演練群策群力備戰防汛期。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲劉芷妤博士介紹強韌臺灣計畫。

簡翊哲表示，包含避難收容處所、應變中心、行政大樓等據點，在建築物的耐震評估、潛勢風險、對外交通等方面都要做好綜合評估，以確保執行防救災任務遂行及維護民眾安全！

洪志評教授分享，臺灣面臨到多種災害，隨時都要思考重大災害來臨時，我們是否已經做好準備，並且推薦大家加入災害防救科技中心LINE防災群組（LINE上搜尋@ncdr），隨時掌握災情提前防災整備！

消防局技正黃琦初以火場瞬息萬變為例，說明災害發生時災情發展常常是變化莫測難以掌握，5月1日防汛期即將到來，期勉各單位做好自己分內的防災應變角色，群策群力就可以大幅減少災害發生時的損失。

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