　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆柔力球觀摩賽登場　謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力

▲出席柔力球觀摩賽開幕式 謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑出席柔力球觀摩賽開幕式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市體育會舉辦112年「運動i臺灣2.0計畫」柔力球觀摩賽，今（9日）於市立體育館盛大登場，42支隊伍選手參賽以球會友，市長謝國樑出席開幕式，感謝各界支持並推廣柔力球運動，呼籲大家多運動更健康。

謝國樑指出，基隆學習柔力球的民眾越來越多，他感謝各界支持並推廣這項運動，期盼攜手推動柔力球，同時推廣運動觀念，帶動運動風氣，要讓市民更健康，基隆更有活力。

▲出席柔力球觀摩賽開幕式 謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆學習柔力球的民眾越來越多，謝國樑感謝各界支持並推廣這項運動。

議長童子瑋指出，柔力球是2歲到92歲都可參與的運動，從幼兒肢體發展到長照復健都可參與，非常適合基隆多雨環境，在室內空間就能訓練進行的運動，市議會會持續支持柔力球運動發展。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，柔力球在基隆會員人數成長到近千位，基隆柔力球表現是全國名列前茅，全國柔力球大賽八月將在基隆舉行，呼籲大家把握時間練習，屆時展現最好的一面。

▲出席柔力球觀摩賽開幕式 謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲議長童子瑋指出，柔力球是2歲到92歲都可參與的運動。

這場「運動i臺灣2.0計畫柔力球觀摩賽」，此次來自全市與外縣市達42支隊伍參賽，包括萬里、瑞芳、四腳亭都有民眾組隊共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，謝國樑市長和選手們自拍，展現親和力，包括議長童子瑋及議員郭美秀、張秉鈞、陳宜都到場致意。

教育處表示，基隆市本年度投入超過1500萬元的經費，總計獲體育署核定53件活動計畫，項目包括登山健行、水域活動到線上運動課程。針對各族群辦理舉凡推廣女性運動、銀髮族樂活、原民族綜合運動會、新住民運動嘉年華及外籍移工足球等，落實打造全民參與運動風氣。

▲出席柔力球觀摩賽開幕式 謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆委託行轉播職棒開幕戰　議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球

►2023基隆童話藝術節登場　「尋找雨精靈」集章換好禮

►基隆七堵復興國小百年校慶　議長童子瑋巡禮憶往日點滴

►基隆嶼限定「3大視角新玩法」　獨享世界級全方位視角海景

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
ATM領6000明天上路！　3狀況拿不到錢
欠債上億！　父子騎車外送「驚見是主持界大哥」
天使隊轟全壘打！球場1畫面　台旅客感動「長榮航是台灣之光」
年底打球！　大巨蛋最新施工進度曝
「5組保健食品」不要一起吃！　效果大打折
肉身還利息！人妻慘遭拍性愛片　結局逆轉
最美高校制服出爐！　新北這間高中奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆柔力球觀摩賽登場　謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力

基隆召開韌性防災應變會議　示範演練群策群力備戰防汛期

書香混搭茶香！南投四書五經展　正確說出書名即贈鹿谷紅茶包

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

30歲女警巧扮被害婦　當場逮獲取款女車手

雨水可能逐漸到來　高雄農改場：芒果農友加強防範病蟲害

中原大學前進非洲烏干達海外服務　教小媽媽做布衛生棉

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點場徵才4／14日登場

桃園大溪區槌球邀請賽　30支球隊月眉槌球場競技

桃園市攜手連江縣　發揚「馬祖擺暝文化祭」傳承馬祖文化

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

基隆柔力球觀摩賽登場　謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力

基隆召開韌性防災應變會議　示範演練群策群力備戰防汛期

書香混搭茶香！南投四書五經展　正確說出書名即贈鹿谷紅茶包

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

30歲女警巧扮被害婦　當場逮獲取款女車手

雨水可能逐漸到來　高雄農改場：芒果農友加強防範病蟲害

中原大學前進非洲烏干達海外服務　教小媽媽做布衛生棉

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點場徵才4／14日登場

桃園大溪區槌球邀請賽　30支球隊月眉槌球場競技

桃園市攜手連江縣　發揚「馬祖擺暝文化祭」傳承馬祖文化

快訊／解放軍早上派9種軍機、58架次　共艦9艘次擾台

觀音工業區改裝車噪音深夜擾民　警方「口袋戰術」強力取締

唐肇廷也確診　統一獅異動「內野換外野」李丞齡上一軍

蔡健雅開唱前突遇「意外插曲」　登台霸氣喊話：別找我麻煩！

妹子自豪刮腋毛！被男友「回1句話」驚呆　一票傻眼：看過多少下體

Sandy起床驚見「愛馬仕包裹」：不會吧！一打開秒懂了…公開內容物

「開花舞」撞舞BLACKPINK！　王彩樺宣告「母親節火辣演出」

曖昧男「IG摯友沒有我」　妹子心碎了！過來人曝1心思：很正常

長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

2層樓高外星人！藝術家洪易打造厚禮樹　方文山讚：充滿視覺想像

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

地方熱門新聞

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

新店綠湖公園地下停車場啟用

30歲女警巧扮被害婦逮獲女車手

陳以信台南歸仁掃街宣告參選

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

南投3月還債11億　許淑華：不會債留子孫

桃園原住民亮點場徵才　4/14日登場

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要

桃園市攜手連江縣　發揚馬祖擺暝文化祭

更多熱門

相關新聞

基隆召開防災應變會議　群策群力備戰防汛期

基隆召開防災應變會議　群策群力備戰防汛期

基隆市消防局與強韌台灣協力機構於4月6、7日上午在中山區及安樂區公所分別舉辦韌性防災會談，邀請區公所緊急應變小組、里長、學者專家共同參與。中山區長許雅紋、安樂區長簡翊哲分別擔任會議主席兼指揮官，引導區公所緊急應變小組透過兵棋推演示範演練，盤點防災整備工作，並交流防災經驗與挑戰。

謝國樑上任百日施政獲68.3%市民支持　聲量擠進全台前段班

謝國樑上任百日施政獲68.3%市民支持　聲量擠進全台前段班

「國安連線」再登場　蔣萬安：1200月票最快7月上路

「國安連線」再登場　蔣萬安：1200月票最快7月上路

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

謝國樑分享就職百日心情　基隆Podcast首播

謝國樑分享就職百日心情　基隆Podcast首播

關鍵字：

基隆柔力球觀摩賽

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面