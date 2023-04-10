ATM領6000今開跑　台南民政局長姜淋煌全數捐給「平民安葬專戶」

▲全民共享普發現金6000元，台南市政府民政局長姜淋煌帶頭全數捐給「平民安葬專戶」（圖／台南市政府提供）

政治中心／台北報導

全民共享普發現金6000元，10日再開放ATM現領，民眾可到全國15家金融機構，共超過2萬6000部ATM提款機，24小時提供領取現金。為了幫助弱勢朋友完成生命最後的篇章，台南市政府民政局長姜淋煌今天將6000元全數捐給「平民安葬專戶」，協助弱勢家庭面臨到處理家人的身後事。

姜淋煌表示，當弱勢家庭面臨到處理家人的身後事時，往往都是徬惶無助的，還好有來自各界的善心捐款，不管金額多寡都是一份良善的力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後的旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。

在姜淋煌的號召下，市長辦公室主任徐健麟參事、民政局主管、區長、南瀛農產國際行銷股份有限公司余清永總經理、和築土地開發股份有限公司邱志卿董事長等人也加入拋磚引玉的行列，一同響應樂捐做公益。

台南市政府民政局表示，平民安葬於100年4月成立專戶，接受各界企業團體及善心人士的捐款，捐款金額用於補助居住本市之低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者之喪葬費用，截至112年2月底止已有9,420位市民受惠，由於受到人口結構老化及新冠疫情影響，歷年補助申請件數居高不下(108年1145件、109年1340件、110年1279件、111年1284件)，「平民安葬」仍需社會大眾的關注與支持。

平民安葬専戶捐款方式有：信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳(金融代號:004臺灣銀行，帳號：009001011724)、銀行/郵局臨櫃匯款(金融代號：0040093，戶名：『臺南市政府民政局平民安葬專戶』，帳號：009045097115)以及現場捐款。

台南市政府民政局也指出，捐款資料可上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報綜合所得稅抵稅，詳細捐款資訊可至台南市殯葬資訊服務網平民安葬專區查詢(https://mort. tainan.gov. tw/Donation/)。

另外，根據財政部公告，截至10日上午9點，普發6000元現金登記人數達888.41萬人次，ATM領款已達19萬6852人。

財政部提醒，民眾提領時務必記得攜帶提款卡、身分證、健保卡，若要幫小孩領取，除了帶好金融卡，還須備妥身分證、孩童健保卡號才行。

至於透過ATM領取6000元，在操作時則需要5個步驟，包括：1、插入提款卡；2、選擇「全民共享普發現金」；3、輸入密碼；4、輸入持卡人身分證或居留證、健保卡雙證件卡號；5、完成交易拿到6000元。