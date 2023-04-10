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頭盔找到了！日黑鷹10人失聯　師團長曾表態：台灣有事將阻止侵略

▲▼ 日本黑鷹直升機失聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本黑鷹直升機失聯，搜救工作仍在進行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機6日下午在宮古島附近海域失聯，至今經過4天，僅尋獲隊員的頭盔及疑似油箱的機體殘骸，機上第8師團10名隊員仍下落不明，其中師團長坂本雄一上任僅短短8天，就職當時還曾對「台灣有事」問題明確表態。

根據NHK，陸上自衛隊表示，9日上午約10時40分在與宮古島相鄰的伊良部島東部佐良浜港近海尋獲一頂頭盔，根據頭盔上的編號，確認屬於機上隊員。這種頭盔搭載無線通訊麥克風及隔音耳罩，通常由飛行員及維修人員配戴。

當天還尋獲疑似為油箱一部份的機體殘骸，但仍未找到駕駛艙及發動機等，自衛隊及海上保安廳人員正加緊搜索失蹤的隊員及機體。

這架黑鷹載有陸自第8師團10名隊員，包括55歲師團長坂本雄一。據日媒報導，坂本3月30日才獲正式任命，隔天在就職儀式上被問及「台灣有事」對日本的影響，他也明確回應，「若發生入侵，我們將在島上部署軍隊，阻止侵略」，未料上任第8天就發生意外。

日本內閣官房長官松野博一10日在記者會上說明，「自衛隊飛機及艦艇、海上保安廳的飛機與巡視船進行24小時搜索的同時，自衛隊陸上部隊也加強搜索海岸線。昨天雖在海上發現隊員頭盔，但還未尋獲10名失蹤人員，我們將繼續全力搜索。」

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