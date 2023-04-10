9歲女童遭酒駕撞死！60多歲男「醉2天」難接受警調查　母望遺照痛哭

▲南韓大田一名60多歲男性8日下午酒駕，撞死年僅9歲的女童。（圖／翻攝自뉴스핌）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田日前發生一起酒駕所釀成的死亡車禍！一名60多歲的男性駕駛高速行駛在標示「學校區域」（school zone）的道路，最後開到對向人行道，撞傷4名學童，其中一名年僅9歲的裴姓女童停止呼吸心跳，送醫急救後不治身亡。家屬悲憤表示，女童生前懂事、乖巧，至於肇事者仍醉到無法接受警方調查。

根據《韓聯社》、《國民日報》，南韓大田廣域市西區屯山洞某中學附近的十字路口8日下午2時21分發生死亡車禍，一名60多歲的男性駕駛開著雷諾三星SM5轎車，行駛在「學校區域」（school zone）道路，最後他竟越過中央分隔線，撞上對向人行道的行道樹，導致4名9至12歲的男、女學童輕重傷，遭到警方以酒醉現行犯逮捕。

該名男性涉嫌違反特定犯罪加重處罰法的兒童保護區域致死、危險駕駛致死、違反道路交通法，其血液酒精濃度已達到足以被吊銷駕照的程度。

▲被撞死的裴姓女童生前個性活潑、開朗，且非常懂事。（圖／翻攝自YouTube@CBS 김현정의 뉴스쇼）

遭該名男性酒駕撞死的女童為9歲的裴承雅（배승아，音譯），女童生前乖巧、懂事，從靈堂上掛著的遺照便可以得知其生性開朗。女童的靈堂顯得相當冷清，不僅沒有人送上弔唁花環、更沒有人前來弔唁，整座靈堂只傳來女童媽媽、哥哥的啜泣聲。

被迫一夜之間和女兒生離死別的母親A某（50歲）悲憤喊道，「她還只是孩子耶......到底生前經歷了什麼痛苦，我家孩子實在是太可憐了，要我們怎麼送走她？」，至於裴姓女童26歲的哥哥則坐在一旁落淚。

裴姓女童和26歲的哥哥年齡相差懸殊，哥哥B某早就把妹妹當作是自己的女兒般疼愛。他受訪時難掩悲傷、失魂落魄望向天花板，「（妹妹）生日只剩下不到一個月，她生前希望能擁有自己的床，我們想盡辦法存錢，卻沒想到......」

至於女童的母親則透露，女兒生前乖巧且懂事，有著同齡孩童無法擁有的「成熟」，知道媽媽為照顧兄妹倆疲於奔命，她還特別看YouTube學習才藝，想要撫慰媽媽的辛勞。

▲如今A某只能看著被酒駕撞死的女兒遺照痛哭。（圖／翻攝自YouTube@CBS 김현정의 뉴스쇼）

女童母親表示，女兒最近才剛學會拿著媽媽給的零用錢出門買零食、文具，她還曾多次叮囑女兒過馬路時一定要注意紅綠燈、觀察馬路四周，本來女兒還特別打電話表示，因為和朋友一起玩耍，會晚一點回家，沒想到才不到15分鐘便發生悲劇。

女童送往醫院加護病房急救後，醫師還向家屬勸道「該放下了」，當時A某仍不願放棄希望，如今只能被迫看著女兒化成一具冰冷的遺體。

女童家屬今（10）日接受CBS電台時事節目《金賢貞的新聞秀》專訪時透露，他們輾轉得知該名肇事男性酒醉程度相當離譜，即使經過1、2天，仍舊無法接受警方調查。

▼裴姓女童和朋友慘遭60多歲肇事者酒駕撞上。