妹子自豪刮腋毛！被男友「回1句話」驚呆　一票傻眼：看過多少下體

▲男友遇到的女生下體都沒毛。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有體毛很正常，但現在也有不少人會選擇刮掉腋毛、陰毛等。近日就有女網友發文表示，日前她跟男友說自己有刮腋毛，怎料對方卻回了1句話，讓她很訝異，現在「下體除毛」已經這麼普及了嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上，以「男友說我是他遇過的女生裡面唯一下體有毛的」為題發文，提到日前與男友出遊，當晚她躺在床上伸懶腰，告訴對方自己有刮腋毛。怎料男友卻回，刮腋毛有什麼好自豪的？說原PO是他遇過的女生中，唯一下體有毛的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO感到訝異，「下體除毛」已經這麼普及了嗎？她以為多數人都和她一樣，因為怕刺刺的而不除毛。

貼文曝光後，底下網友分享各自看法，「我也沒除，媽媽也沒有，身邊朋友也沒有。沒除不會怎樣，不需要太在意」、「不清楚目前台灣女生下面有除毛的比例占多少，但這幾年開始流行似乎是真的」、「一定也很多人下面有除毛呀，不然怎麼會有除毛師」、「除不除毛都是看個人習慣，別因為伴侶一句話而對自己產生懷疑」、「有些人喜歡稍微修一下毛維持整齊就好，有些人喜歡把毛全部除掉，這些都很正常，主要是你的意願比較重要」。

此外，還有些網友則回應，「聽起來很像他遇過很多人」、「我不在意現代女生是不是普遍有除毛，我比較好奇他看過多少女生下體」、「只覺得你男友白目，好險我男友不會這樣，可能我脾氣差，聽了會不爽，還有被比較的感覺」、「他那樣講蠻沒禮貌的，好像女生除毛是義務一樣，他就最好一點毛都沒有」。