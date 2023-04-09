不吃蛋糕鮮奶油！手搖飲「卻愛加奶蓋」　內行曝關鍵差異

▲很多人喜歡奶蓋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲品項眾多，也可以依個人喜好選擇要加什麼配料。近日就有網友發文表示，她有個朋友堅決不吃鮮奶油，但飲料卻愛喝奶蓋，讓她覺得很不解，奶蓋不也是用鮮奶油製成的嗎？貼文曝光後，隨即引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「喝奶蓋可以吃鮮奶油不行」為題發文，提到她有很多朋友吃蛋糕時，都要把鮮奶油挖掉，或是在享用蛋糕時，嫌鮮奶油太厚、太多。

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然而，原PO感到不解，這些不吃鮮奶油的朋友中，又有人每次點飲料都選擇有奶蓋的品項，甚至還會額外加奶蓋，雖然兩者口感有差，但其實都是鮮奶油不是嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「蛋糕的很膩，吃多覺得噁，但奶蓋可能有加鹽，所以比較好喝，我自己也是超愛奶蓋但討厭蛋糕的奶油」、「口感就是重點了吧，就像生魚片我不行，煮熟就可以，但它們都是魚」、「吃起來不一樣，奶蓋我可以，但蛋糕鮮奶油有些吃起來很油很噁我真的不行」。

▲蛋糕上常有奶油。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友分享，「蛋糕基本上是植物鮮奶油，奶蓋基本上是動物鮮奶油，化口性比較好」、「有的蛋糕奶油會用植物性的氫化奶油，那種就很假、會很膩，奶蓋的大部分都是動物性鮮奶油」、「可能選擇的店家有差吧，用動鮮（動物鮮奶油）的店家蛋糕相對於植物鮮（奶油）是偏黃一點點，不是純白色的，這一點很好分辨，而且現在用動鮮的店家有增多的趨勢」。

據了解，動物性鮮奶油由牛奶製成，口感相對清爽，但保存期限較短、價格也較高；植物性鮮奶油需經過「氫化」加工，雖然保存期限長且價格較低，但反式脂肪較多。