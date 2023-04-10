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「飛鷹幫」鬧事？4煞持甩棍怒砸公關公司　帶頭者是珠寶店老闆

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市士林區某公關公司遭砸，帶頭謝姓男子與3名黃姓男子被起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市經營珠寶店謝姓男子，今年2月初帶著3名黃姓男子闖入士林區某公關公司，更以甩棍將室內亂砸一波，砸完後搭乘計程車逃逸，4天後遭警查獲，並在其店內起獲印有黑色老鷹字樣的衣服等多物。警詢、偵查時，謝男承認自己是帶頭者，3人也認是受謝邀約才前往砸毀室內物品。士林地檢署偵結，依毀損、恐嚇罪將4人提起公訴。

起訴指出，有運輸毒品等前科的謝男為中山區某珠寶店負責人，今年2月3日邀集3名黃姓男子在他店內集合，同日下午搭乘計程車前往士林區後港街某公關公司4樓，分別持甩棍砸毀該公司大廳金龍玻璃屏幕、會議室門扇、電腦螢幕等物，導致不堪使用。

期間，謝男更持甩棍作勢追趕林姓員工，導致現場員工心生畏懼，事後林男報警處理，警方於4天後循線查獲4人，並扣得甩棍、4人手機。

警詢、偵查時，謝男坦承自己就是帶頭者，對於為何砸毀該公司，則避重就輕不願說，其餘3人承認是受謝男邀約才前往該公司，而甩棍都是謝男準備，林姓員工則指出不清楚公司為何遭砸。

檢方根據現場監視器、現場毀損照片及4嫌自白等，依恐嚇、毀損等罪，將4人起訴；至於報告意旨認有在珠寶店搜到黑色飛鷹字樣衣服28件、藝術品老鷹圖案3幅、印有中華飛鷹愛心關懷協會藍色（飛鷹會）背心3件等，認4人涉有指揮犯罪組織、參與犯罪組織罪，但檢察官認4人持甩棍砸店時，並未穿戴上述背心或徽章，且僅砸1次公司，為單一犯行，無法認定有持續、牟利結構性，與犯罪組織定義不符合。

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