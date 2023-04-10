伊林女模被酸「黑道二代」　網友看新聞亂留言慘了

▲伊林女模Hsiang多次參與國內外時尚周走秀。（資料照／伊林娛樂提供）

記者劉昌松／台北報導

伊林女模Hsiang(湘)去年被媒體報導，父親是殯葬大亨台灣仁本負責人陳原，沒想到多名網友在新聞下方留言批評Hsiang的身材，還酸言酸語「黑道二代」，Hsiang不滿提告其中4名網友涉嫌妨害名譽，台北地檢署認為其中劉姓網友無端指摘他人是黑道，10日依誹謗罪起訴並聲請簡易判決處刑，另3人獲不起訴。

23歲的Hsiang(本名陳湘儀)畢業於英國倫敦中央聖馬丁學院，2021年在台北參加多場時裝秀，2022回英國完成學業的同時，也參加了倫敦時裝周走秀，公司積極推薦她留在歐洲，在德國、西班牙時尚界發展。

2023年間，有媒體以標題「新台灣之光！殯葬業仁本二代「驚人近況」曝 超狂背景遭起底」報導，Hsiang的爸爸大有來頭，殯葬業台灣仁本董事長陳原的女兒。陳川原對女兒也相當引以為傲，雖然生性低調的女兒不太喜歡上新聞版面，但陳原經常在社群媒體分享女兒的工作近況。

沒想到這篇報導經網路轉載後，引來部分網友留言批評，有人嘲諷「穿胸罩又沒胸？」「死人錢好賺」，甚至直接批評做殯葬的多是黑道，直指Hsiang是「黑道二代」，Hsiang控告其中4名言論激烈的網友涉嫌妨害名譽。

檢察官調查後認為，其中王姓、何姓、林姓3名網友的發文內容，雖然尖酸刻薄，主要與個人審美觀的價值判斷有關，還不至於構成犯罪，但是劉姓網友無端以負面的「黑道二代」來指摘他人，足以損害Hsiang的名譽，因此依誹謗罪起訴。