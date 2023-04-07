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社會 社會焦點 保障人權

三貼載熊屍遊街「還獵殺水鹿」　殘忍殺4熊...殺手家族9人慘了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉去年12月出現機車載黑熊三貼影片，引起社會震驚，屏東檢警追緝，查出顏姓男子等人涉案重大，顏男等4人因為涉案重大遭收押，另2人交保，檢警偵查過程，發現他們先後已獵殺4隻台灣黑熊，且意外發現另有3人還涉嫌獵殺水鹿。全案昨(6)日偵結，依違反動物保育法將他們9人起訴，其中獵殺黑熊6人求處重刑。

▲機車三貼載台灣黑熊 。（圖／資料照片）

▲機車三貼載台灣黑熊 。（圖／資料照片）

檢方6日下午移審，法官審問，在押的顏男4人坦承獵殺黑熊，但表示自己及親人吃，未有販售行為。法官各諭令交保。

屏東縣霧台鄉大武部落經營民宿顏姓男子，去年12月8日被檢警查獲涉獵殺台灣黑熊，並在冰箱發現黑熊屍體，網路接著傳出霧台鄉青年騎機車載黑熊屍體「三貼」影片，引起社會震驚。

屏東地檢署指揮里港警方及保七總隊第8大隊、屏東林管處等單位深入追查，查出顏姓男子及其子等家族共6人涉嫌獵殺台灣黑熊，由於他們供詞出入相當大，檢方訊後聲押4人獲准。持續追查，發現他們先後共獵殺4隻台灣黑熊。

持續追緝中，意外查出另有3人涉嫌獵殺台灣水鹿，一併偵辦，昨天依違反野生動物保育法起訴，對獵殺台灣黑熊的6人求處重刑。並於今(7)日舉行「你我都是台灣黑熊守護者」記者會，說明相關案情。

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