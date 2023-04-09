快訊／台中西屯3587戶停電！954戶停了近1小時　台電曝原因

靜宜大學林姓女學生上月30日獨自搭機離境，警方查出她在緬甸，家屬擔心有犯罪集團涉入，今天（10日）一度傳出女學生已離開緬甸的園區，也買好明天機票，不過記者透過「相關知情人士求證」，最後得到結果是「沒有」，據了解「沒有要回來，她自己要回去園區，勸了很久都沒有用」。