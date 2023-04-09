快訊／台中西屯3587戶停電！954戶停了近1小時　台電曝原因

▲台中市西屯區今晚傳出停電，台電表示總計有3587戶受到影響，954戶停了將近1小時。（圖／記者許權毅攝，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市西屯區今（9）晚傳出停電，甘肅路與寧夏路一帶於20時10分突然停電，許多商家、住戶突然無電可用，紛紛跑到街上了解情況。台電人員也緊急調派人員搶修，於重慶路上、大仁國小旁進行維修，也有員警到場維持交通。
台電指出，停電原因為饋線跳脫，總計影響3587戶，其中2633戶於1分鐘內轉供復電，剩餘954戶經搶修，於21時3分全數復電。
▲台中市西屯區今晚傳出停電，台電表示總計有3587戶受到影響，954戶停了將近1小時。（圖／記者許權毅攝，下同）
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台中市西屯區今（9）晚傳出停電，甘肅路與寧夏路一帶於20時10分突然停電，許多商家、住戶突然無電可用，紛紛跑到街上了解情況。台電人員也緊急調派人員搶修，於重慶路上、大仁國小旁進行維修，也有員警到場維持交通。
台電指出，停電原因為饋線跳脫，總計影響3587戶，其中2633戶於1分鐘內轉供復電，剩餘954戶經搶修，於21時3分全數復電。
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