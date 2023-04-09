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社會 社會焦點 保障人權

與駕駛爭吵「搶方向盤」　下秒衝出國道釀1死4傷！莽男下場曝

▲國道三號沙鹿段發生車輛翻覆，4傷1命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲男子搶方向盤導致車輛衝出國道，釀1死4傷。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者劉人豪／台中報導

徐姓男子喝完保力達等酒精飲料後，搭車與友人南下，行經國道三號南下177.5k處時，因與潘姓駕駛起爭執拉扯方向盤，導致車輛向右轉彎衝撞高速公路護欄滾落邊坡，潘男因骨折、主動脈撕裂出血及氣血胸，經送醫急救仍不治死亡，車上其他4人輕傷，台中地方法院依過失致死罪，判徐男有期徒刑10月。

▲國道三號沙鹿段發生車輛翻覆，4傷1命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

該起事故發生於2022年1月19日，一輛自小客車從國道三號南下177.5k沙鹿段邊坡翻落，一共造成1死4傷，5人均為男性，其中駕駛受困車內，送醫途中失去生命跡象，隨後宣告不治，其餘4名傷者均輕傷、意識清楚。

判決書指出，徐男與4名友人一起從桃園準備南下雲林，行經新竹某處休息時，徐下車購買保力達等酒精飲料與伍姓男子共飲，潘男並無飲用且繼續負責駕車，行駛到國道三號南下177.5k處時，坐在副駕駛座的徐男與潘男發生言語爭執，從副駕駛座位置上拉扯方向盤，導致致該車以幾近90度角方向右轉彎，衝撞高速公路護欄而滾落邊坡，潘男受重傷送醫急救仍不治死亡。

▲國道三號沙鹿段發生車輛翻覆，4傷1命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

徐男指出，確實在發生車禍前向潘男表示：「我要搶你的方向盤」，因為當時潘男向他表示：「不然你下車」，他才會回稱：「你這樣太囂張」，並接著表示：「不然我要搶你的方向盤」，至於講完這句話多久發生車禍，現在已經沒有印象，強調沒有碰方向盤，不知道怎麼會發生車禍，要搶方向盤只是口頭襌。

法院認為，徐男與潘男言語針鋒相對後，隨即發生交通事故，足見徐男前開言語，顯非玩笑、戲謔之詞；另外該車以近90度角方向向外側偏移，右轉彎衝撞護欄而滾落邊坡，與當時乘坐於副駕駛座徐男，拉扯車輛方向盤可能發生之車輛偏移軌跡相符，且與潘男死亡有相當因果關係。

▲國道三號沙鹿段發生車輛翻覆，4傷1命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

法院審酌，徐男否認犯行未見悔意，且未與潘男家屬達成和解，並無彌補家屬所受損害之具體表現，顯見被告犯後態度實非良好，兼衡徐男過去曾有違反洗錢防制法、公共危險、肇事逃逸等前科，依過失致人於死罪，判有期徒刑10月。可上訴。

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