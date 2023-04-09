2層樓高外星人！藝術家洪易打造厚禮樹　方文山讚：充滿視覺想像

▲2層樓高外星人雕塑，位於「厚禮樹」前廣場。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

知名藝術家洪易結合藝術與產業的文創精緻禮店「厚禮樹V.S藝時代」，昨（8）日舉行開幕典禮，台中市副市長黃國榮、西班牙國寶藝術家皇．雷普耶斯（Juan Ripolles）、藝人許效舜、才子方文山等多位嘉賓都到場祝賀。現場還展出一座2層樓高的外星人雕塑，位在文心路、台灣大道口，將成為台中市新地標。

洪易去年底榮獲全球MUSECreativeAward謬思創意設計大獎金獎，他表示，「厚禮樹」取自台語諧音，禮數周到，將藝術創作延伸文化創意產業，讓藝術美學以「禮」出發，融入大眾生活中。針對新作品2層樓高的外星人，他說，每位藝術家像是外星人，擁有獨特的藝術雷達觸角，不要用一般人的角度看事情，就會有創新的想法，有進步的可能。

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▲多名嘉賓到場祝賀（中綠衣為洪易）。（圖／記者白珈陽攝）

方文山也大讚，「周杰倫是聽覺的想像力，洪易則充滿視覺的想像力。」

▲方文山大讚洪易充滿視覺的想像力。（圖／記者白珈陽攝）

洪易將自己創作的符號和理念，融於文創商品中，與糕餅業者合作節慶禮盒，充滿正能量的色彩豐富與喜氣感，成功打入華人送禮文化，也造成蒐藏集滿十二生肖的風潮。

洪易表示，「厚禮樹」目前已與台中十大伴手禮法布甜、犁記合作，將推出文創禮盒，將藝術美學以「禮」出發，融入大眾生活中；以「厚禮樹」為媒合創作的平台，藉以媒合更多的企業和藝術家，碰撞出新思維，產出藝術生活的多元性，開創精緻禮品的一片藍海。