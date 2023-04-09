國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

▲雲林一名74歲林男（中）近日有失智症狀，日前獨自駕車北上，爆胎也不停，被好心國道救援駕駛攔停報警，女兒也從台北奔到台中見面。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

雲林古坑一名74歲林姓阿伯2日獨自駕車北上，一路沿國道3號開了60公里抵達台中霧峰，不過被一名國道救援車駕駛發現，該車左前輪已經爆胎，但車輛依舊疾行，還冒出陣陣火花跟白煙。情急之下趕緊攔停並且報警，林被員警問到要去哪，甚至說：「我沒有開車！」經家屬到場，才得知林近日出現失智情況，也有申請看護照顧中，所幸並未造成嚴重傷害。

霧峰分局吉峰派出所2日晚間11時許接獲國道救援車報案，指稱國道3號霧峰交流道附近有轎車爆胎仍在行駛，車後飄出陣陣白煙，車子也不斷噴出火花，救援車駕駛趕緊情急下趕緊攔停，發現車上僅有一名年約70歲的男子，且答非所問，趕緊通報警方。

員警到場後，發現阿伯無法交代要去何處，身上也並無身分證件，只能將他帶回派出所查證身分。經查，該男為74歲林姓男子，家住雲林古坑，因不明原因駕車北上，警方趕緊通知住在台北的女兒，林女也連夜趕往台中。

林女抵達派出所後向警方透露，父親獨居在雲林古坑老家，幾年前曾經車禍導致行動不便，近期還出現失智情況，已經申請看護照顧中，也不明白為何父親會獨自駕車北上，還一路開到霧峰，所幸並未造成太大傷害，很感謝員警、國道救援業者，之後便跟父親一起回到雲林。

霧峰分局長陳祥麟表示，家中長者若有失智症狀、走失紀錄，建議能向社會局申請愛心手鍊配戴，亦可於患者常替換衣物上縫製名牌、聯繫電話，縮短協尋時間，使走失者能在最短時間與家人團聚。民眾為預防家中失智長者及身心障礙者走失，可以至警察機關辦理申請自願捺印指紋作業建檔，幫助走失者儘快找到回家的路。