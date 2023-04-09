　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南槍擊丟包命案「死者招魂不順」　藏鏡人未到案不甘願走

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

▲徐姓男子家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利。（圖／民眾提供、林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的27歲徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，家屬一直無法擲出「允筊」，最後經法師指引，陪同摯友應允為其處理「事情」，才完成招魂儀式，死者家屬哀泣表示，死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

徐男家屬9日上午回到命案發生第一現場進行招魂儀式，現場氣氛哀戚，死者親友難掩哀痛哽咽哭泣，死者母親更是悲痛萬分數度腿軟，悲喊：「我的心碎了，我的心好痛」，令人聞之鼻酸。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

死者親友指出，這起事件係「舊恨」加「新仇」，死者之前曾遭疑是幕後唆使者的男子打傷，雙方因而結下樑子，而「新仇」起因是日前死者暱稱舅舅的「囡仔昌」劉子賢自撞身亡，疑幕後唆使者這一方，趁機刻意地出言不斷激怒死者，嗆死者：「看是你要下去陪你舅舅，還是我下去陪你舅舅」，死者一怒之下，才會帶著女友從桃園趕回台南，要與對方「輸贏」。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

對方由外號「小峰」的28歲林姓男子出面，相約8日凌晨前往永康區民松路及平道十二路附近的談判地點論輸贏。案發前1日，死者帶女友上桃園找友人，這位友人是死者與對方雙方的共同友人，這位共同友人得知雙方要輸贏，而他恰好有事要與對方談，才從桃園開車載死者及其女友南下台南，一起與至雙方約定談判處，有意從旁協調欲平息雙方的衝突。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

雙方見面後，該名幕後唆使者並未到場，而由「小峰」帶林姓等數名友人到場，雙方話沒說幾句而一言不合發生衝突，「小峰」林男持槍對空鳴槍，死者即與林嫌等人發生追逐，結果被對方圍堵，接著就中槍倒地。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

當死者中槍倒地後，死者女友要拉他上車送醫，但「小峰」林嫌等一行人駕車繞回去，強將死者拉上林嫌的車，並揚言：「人我們要帶走，上面有交代」，接著駕車前往台南市立安南醫院，將死者丟包在急診處門口，死者雖經醫護人員全力搶救，但因傷重不治死亡。

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

案發後，台南市警三分局成立專案小組，報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦，8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案，在逃之2名林姓主嫌自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝送驗。據悉，警訊中林嫌等人避重就輕，辯稱只是要教訓死者而已，未料竟造成死者死亡，但未供出幕後唆使者是誰。

▲死者家屬指控主嫌林嫌未供出幕後唆使者，要求檢警一定要將幕後真正唆使者抓到，釐清整個案情，還給死者及家屬真相公道。圖／翻攝自臉書）

▲死者家屬指控主嫌林嫌未供出幕後唆使者，要求檢警一定要將幕後真正唆使者抓到，釐清整個案情，還給死者及家屬真相公道。

死者親友強調，警檢一定要將幕後真正唆使者抓到，釐清整個案情，還給死者及家屬真相公道。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因
快訊／「爺孫戀」李坤城病逝！　林靖恩悲痛證實
陸甜美教師狂約3家長「一天來4次」　事後崩潰求饒：腫起來了
快訊／靜宜女大生「最新動向曝光」！
快訊／張惠妹唱一半　驚見小S現身
竇智孔出意外！　坐輪椅照曝光
快訊／台南雞舍「全面燃燒」！現場濃煙大火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

快訊／台南雞舍「全面燃燒」　消防人員全力搶救中

台南槍擊丟包命案「死者招魂不順」　藏鏡人未到案不甘願走

苗栗苑裡公墓火警！39歲縱火慣犯4度犯案　原因竟是「無聊」

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

爸控管飲食不讓柯基「吃地瓜」 牠眼神死不給碰：人家又不胖！

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

快訊／台南雞舍「全面燃燒」　消防人員全力搶救中

台南槍擊丟包命案「死者招魂不順」　藏鏡人未到案不甘願走

苗栗苑裡公墓火警！39歲縱火慣犯4度犯案　原因竟是「無聊」

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

衣服洗完「直接收衣櫃」恐變胖、罹癌？日專家示警：至少晾3天

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝！　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

展榮展瑞砸5000萬「一口氣買3間房」！　送爸媽50坪新家：長大了

小孩突現身合體...U:NUS秒喊卡！　「被飆罵1事」他尷尬說話了

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因

《模仿犯》原著認可手寫卡推薦　吳慷仁讚「日版郭曉其」感覺更帥

張惠妹唱一半驚見小S現身　嚇瘋急喊：不要給她麥克風！

港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸：第一次遇到

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

社會熱門新聞

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

即／國1驚悚車禍！男站車道遭聯結車撞飛慘死

才剛當爸！男槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓

快訊／台南雞舍「全面燃燒」搶救中

兄妹雙載與左轉BMW相撞　哥彈飛空翻重摔不治

與駕駛爭吵「搶方向盤」出人命　莽男下場曝

男硬舉90kg椎間盤破了！健身工廠須賠償

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

更多熱門

相關新聞

第17世大寶法王嘉華噶瑪巴駐錫台南弘法

第17世大寶法王嘉華噶瑪巴駐錫台南弘法

與台灣民眾闊別近9年的第17世大寶法王嘉華噶瑪巴．聽列泰耶多傑尊者，在疫情解封後之後特地選擇台灣做為2023世界關懷首站，為圓滿各界殷切熱盼，9日駕臨駐錫台南左鎮噶瑪噶居寺，展開為期10天的弘法活動。

台南,做工,行善團,助弱,入厝

台南,做工,行善團,助弱,入厝

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

台南男右胸中槍遭丟包醫院不治　3嫌殺人罪送辦

台南男右胸中槍遭丟包醫院不治　3嫌殺人罪送辦

「囝仔昌」乾外甥遭槍擊丟包　疑網路互嗆釀殺機

「囝仔昌」乾外甥遭槍擊丟包　疑網路互嗆釀殺機

關鍵字：

台南槍擊丟包命案招魂藏鏡人

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面