台南槍擊丟包命案「死者招魂不順」　藏鏡人未到案不甘願走

▲徐姓男子家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利。（圖／民眾提供、林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的27歲徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，家屬一直無法擲出「允筊」，最後經法師指引，陪同摯友應允為其處理「事情」，才完成招魂儀式，死者家屬哀泣表示，死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。

徐男家屬9日上午回到命案發生第一現場進行招魂儀式，現場氣氛哀戚，死者親友難掩哀痛哽咽哭泣，死者母親更是悲痛萬分數度腿軟，悲喊：「我的心碎了，我的心好痛」，令人聞之鼻酸。

死者親友指出，這起事件係「舊恨」加「新仇」，死者之前曾遭疑是幕後唆使者的男子打傷，雙方因而結下樑子，而「新仇」起因是日前死者暱稱舅舅的「囡仔昌」劉子賢自撞身亡，疑幕後唆使者這一方，趁機刻意地出言不斷激怒死者，嗆死者：「看是你要下去陪你舅舅，還是我下去陪你舅舅」，死者一怒之下，才會帶著女友從桃園趕回台南，要與對方「輸贏」。

對方由外號「小峰」的28歲林姓男子出面，相約8日凌晨前往永康區民松路及平道十二路附近的談判地點論輸贏。案發前1日，死者帶女友上桃園找友人，這位友人是死者與對方雙方的共同友人，這位共同友人得知雙方要輸贏，而他恰好有事要與對方談，才從桃園開車載死者及其女友南下台南，一起與至雙方約定談判處，有意從旁協調欲平息雙方的衝突。

雙方見面後，該名幕後唆使者並未到場，而由「小峰」帶林姓等數名友人到場，雙方話沒說幾句而一言不合發生衝突，「小峰」林男持槍對空鳴槍，死者即與林嫌等人發生追逐，結果被對方圍堵，接著就中槍倒地。

當死者中槍倒地後，死者女友要拉他上車送醫，但「小峰」林嫌等一行人駕車繞回去，強將死者拉上林嫌的車，並揚言：「人我們要帶走，上面有交代」，接著駕車前往台南市立安南醫院，將死者丟包在急診處門口，死者雖經醫護人員全力搶救，但因傷重不治死亡。

案發後，台南市警三分局成立專案小組，報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦，8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案，在逃之2名林姓主嫌自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝送驗。據悉，警訊中林嫌等人避重就輕，辯稱只是要教訓死者而已，未料竟造成死者死亡，但未供出幕後唆使者是誰。

▲死者家屬指控主嫌林嫌未供出幕後唆使者，要求檢警一定要將幕後真正唆使者抓到，釐清整個案情，還給死者及家屬真相公道。

死者親友強調，警檢一定要將幕後真正唆使者抓到，釐清整個案情，還給死者及家屬真相公道。